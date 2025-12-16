Así será la estatua del actor Arturo Fernández en Gijón: de bronce y en un banco de Begoña

En bronce y sentado sobre uno de los bancos que ya existen en el paseo de Begoña. Así tendrá que ser la estatua que Gijón le dedique al actor Arturo Fernández según las bases del concurso que decidirá quienes hacen esta obra y la dedicada a la mujer pescadera, que se ubicará en el entorno del Muelle.

A la realización e instalación de cada escultura se dedicará un máximo de 60.000 euros (impuestos incluidos), según el acuerdo aprobado ayer en Junta de Gobierno. El órgano municipal donde tiene presencia los ediles de Foro y PP.

El concurso se plantea abierto y en fase único. Cada participante puede presentar proyectos a ambas esculturas aunque solo un proyecto para cada una. La estimación de plazos, según explicó el portavoz del gobierno, Jesús Martínez Salvador, es de un mes para la presentación de candidaturas, otra para valorar las ofertas y otro más para emitir el fallo.

Seis meses desde la firma del contrato

A partir de la firma del contrato el adjudicatario tendrá seis meses para la ejecución e instalación de la obra. El expediente de este concurso es del área municipal de Gestión de compra pública.

"La aprobación de las bases para la licitación de la escultura dedicada a Arturo Fernández es, sin duda, una magnífica noticia para Gijón y para todos los que admiramos a Arturo", destacó la vicealcaldesa, la popular Ángela Pumariega.

"Con este paso se da respuesta a una demanda largamente sentida por miles de gijoneses y se comienza a saldar una deuda pendiente con uno de nuestros vecinos más ilustres. Esta escultura no solo será un merecido homenaje a su trayectoria en el teatro y el cine español, sino también un símbolo del cariño, el respeto y el reconocimiento de su ciudad natal", añadió.