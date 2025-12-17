Más de 80 actividades, novedades, magia, diversión para toda a familia... Las claves de una nueva edición de Mercaplana en Gijón

Mercaplana regresará estas Navidades a Gijón con una 53ª. edición renovada, que se celebrará del 22 de diciembre al 4 de enero en el recinto ferial Luis Adaro. El evento, organizado por la Cámara de Comercio de Gijón con el apoyo del Ayuntamiento, ofrecerá más de 80 actividades dirigidas a público infantil y familiar, con el objetivo de combinar diversión, aprendizaje y conciliación durante las vacaciones escolares.

El secretario general de la Cámara de Comercio de Gijón, Álvaro Alonso, destacó durante la presentación que Mercaplana volverá a ser “un espacio de magia, de juegos y de aprendizaje”. El horario será de 16.00 a 20.30 horas, excepto los días de Nochebuena y Nochevieja, y el precio de la entrada se fija en 5,50 euros, con acceso gratuito para menores de tres años.

Alonso puso en valor el carácter de responsabilidad social de Mercaplana, tanto por parte de la Cámara como de las entidades participantes, al tratarse de una iniciativa que busca ofrecer alternativas de ocio educativo en unas fechas especialmente significativas para las familias. “Mercaplana es un espacio para divertirse y aprender jugando”, señaló.

Del laberinto del Cuélebre a los hinchables gigantes

Entre las principales novedades de esta edición destaca el gran laberinto del Cuélebre, una instalación de 27 por 24 metros ubicada en el pabellón central, que se presenta como la atracción estrella. A ello se suma, por primera vez en Asturias, un hinchable gigante de 30 por 20 metros, que se instalará en el pabellón Asturias.

Otras propuestas reforzadas serán Mercaterror, los trenes interiores, el circuito de quads y la granja escuela, que permitirá a los más pequeños interactuar con animales. El programa se completa con talleres científicos, actividades deportivas, juegos tradicionales, circuitos de educación vial, cine 360°, robótica, programación, cocina con productos de cercanía y juegos matemáticos.

Un espacio accesible y pensado para todas las familias

La organización ha puesto especial énfasis en la accesibilidad, incorporando actividades adaptadas para personas con dificultades de movilidad. Los distintos pabellones del recinto albergarán propuestas variadas, desde láser combat y deportes hasta talleres creativos y juegos gigantes de madera.

Además, el recinto contará con una cuidada ambientación navideña, iluminación especial y la presencia del Príncipe Aliatar, que recogerá las cartas de los niños durante las tardes, en torno a las seis.

Conciliación, tradición e ilusión compartida

El concejal de Educación y Deportes, Jorge Pañeda, subrayó el valor emocional y social de Mercaplana para la ciudad. “Es un lugar de encuentro, de ocio y, sobre todo, de conciliación”, afirmó, destacando que varias generaciones de gijoneses han pasado por la feria.

Mercaplana espera mantener cifras similares a años anteriores, en torno a los 56.000 visitantes, consolidándose como una de las citas navideñas de referencia en Gijón y Asturias. La inauguración oficial tendrá lugar el 22 de diciembre, dando inicio a dos semanas en las que el recinto ferial volverá a llenarse de juegos, aprendizaje e ilusión familiar.