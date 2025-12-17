Cienfuegos, medalla de Bellas Artes a título póstumo

La importancia decisiva del asturiano José Luis Cienfuegos en el terreno de la gestión cultural y cinematográfica ha sido reconocida a título póstumo por el Gobierno con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. La repentina muerte de Cienfuegos el pasado 2 de diciembre causó una gran consternación en el mundo de la cultura asturiana y nacional, sobre todo en el ámbito del cine, donde deja un legado imborrable.

El Ministerio de Cultura destaca que Cienfuegos, natural de Avilés, "estuvo vinculado durante décadas a la dirección y programación de certámenes cinematográficos de referencia. Dirigió el Festival Internacional de Cine de Gijón, el Festival de Cine Europeo de Sevilla y, en sus últimos años, la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci). Su trabajo se caracterizó por una programación exigente, abierta al cine de autor y a nuevas miradas, y por una firme defensa del cine como herramienta cultural y de reflexión".

Las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes son una de las máximas distinciones culturales que concede el Estado y reconocen anualmente a personas y entidades que han contribuido de forma sobresaliente a la creación artística o a la difusión de la cultura.

También reciben la distinción a título póstumo la artista plástica Roberta Marrero, el periodista y dibujante Andrés Vázquez de Sola y la actriz Verónica Echegui.

Ellos forman parte de los 35 galardonados con las Medallas de Oro al Mérito en Bellas Artes 2025 aprobadas por el Consejo de Ministros, unos galardones que reconocen a "personalidades y entidades que han contribuido a la difusión y a la creación cultural en España" y cuyos distinguidos ha dado a conocer la portavoz del Gobierno y titular de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría.

En concreto, en el ámbito de la música han sido galardonados la cantautora Christina Rosenvinge; el productor y DJ Óscar Mulero; las cantantes Karina y María del Monte; la cantaora Estrella Morente; el grupo musical Los Chichos; la entidad músico social Fundación Vozes y el Festival de música Primavera Sound.

En cine y teatro, han sido distinguidos el actor Luis Tosar, la actriz Emma Vilarasau; la directora y guionista Alauda Ruiz de Azúa; y la familia de cómicos Pla-Solina. También han sido reconocidas en el ámbito de las artes escénicas las gestoras culturales y coreógrafas Laura Kumin y Margaret Jova; y el coreógrafo Marcos Morau.

En literatura, se ha reconocido al escritor Manuel Vicent; a la dibujante de cómic e ilustradora Ana Miralles; a la filóloga y escritora Irene Vallejo y la librería Rafael Alberti; mientras que en bellas artes y patrimonio cultural se ha reconocido al grafitero y artista multidisciplinar Suso 33; a la arqueóloga Teresa Chapa; al antropólogo forense Francisco Etxeberría; y al arquitecto y gestor cultural Juan Miguel Hernández León.

Además, han recibido la distinción el mecenas Antonio Gallardo Ballart; la desarrolladora de videojuegos Tatiana Delgado; el diseñador André Ricard; la entidad cultural comunitaria Ateneu Popular 9 Barris; y los gestores culturales Daniel Giralt-Miracle, Miren Begoña Arzalluz, Manuel Jesús Borja-Villel, y José Manuel Garrido.