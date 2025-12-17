Concierto de Navidad del Conservatorio en el Jovellanos
El Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón celebró en la tarde de ayer en el teatro Jovellanos su tradicional espectáculo de Navidad. En la imagen, un momento de la cita, muy especial para el alumnado, las familias y los profesionales del conservatorio gijonés. En concreto, de pie: Olaya Tuero Muñiz, Adriana de Castro Domingo, Nora G. Tasis y Vega Lillo González. Y, en el suelo: Alba Herrero Gómez, Inés Castillo Cabal y Carmen Marqués de Faes.
