El crimen de la inmobiliaria de Gijón suma un nuevo capítulo: ratifican la condena al autor del asesinato

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) acaba de desestimar íntegramente el recurso de apelación presentado por Felipe de Arribas, condenado a 17 años de cárcel por asesinar a cuchilladas a Fran Tobajas, dueño de una inmobiliaria en el barrio gijonés de Ceares en septiembre de 2023 al responsabilizarle de su ruina económica por un préstamos. La nueva sentencia ratifica íntegramente el fallo de la sección octava, que, además, le imponía la medida de cinco años de libertad vigilada y el pago de 60.000 euros para cada uno de los padres de la víctima –la madre ya ha fallecido–, 93.750 a una de las hijas, 30.000 euros a la otra y 10.000 euros a la pareja. En total, 253.750 euros. Las cuantías, a su vez, fueron recurridas por la acusación particular, pero el TSJA lo desestima igualmente.

El origen de este crimen está en el año 2005. La que entonces era la mujer de Felipe de Arriba pidió un crédito a la víctima de este caso y a otro prestamista que, según dijo ella, le convencieron de firmar letras de cambio en blanco y un reconocimiento de deuda de 12.900 euros cuando solo recibió 3.500 euros a un alto interés. Durante dos años, hasta 2007, este crédito fue desconocido para el ahora condenado.

Felipe de Arriba intentó mediar con Fran Tobajas para alcanzar un acuerdo óptimo para las dos partes. La víctima lo rechazó. La mujer del condenado llegó a denunciar las condiciones del crédito, concedido ante notario, pero el asunto no prosperó judicialmente. Paralelamente, el rencor del autor del crimen fue en aumento.

De Arriba relató en el juicio que había recibido unos mensajesde Tobajas, que posteriormente borró y que no constan en autos, en los que aseguraba haber mantenido relaciones sexuales con su pareja, llegando incluso a "abusar de ella". Este extremo lo desmintió ante los magistrados en la sección octava de la Audiencia Provincial la exmujer del autor del crimen. "Mi marido nunca me creyó", dijo. Según el autor de los hechos, aquel crédito –pese a que luego tuvo que pedir más– fue "la primera pieza del dominó" que, a su juicio, derrumbó su vida.

En 2010, se divorció de su mujer. No solo estaba casado, sino que tenía dos hijas. Ya en 2014 perdieron su piso en Montevil. De Arriba contó que vivió en un trastero y que terminó viviendo en una habitación de un piso compartido en Contrueces. También, que llegó a beber y que "no hubo un solo día" en muchos años que no pensara en Tobajas. De hecho, muchas veces acudía al entorno de su inmobiliaria. Llegó a hacerlo dos días antes del crimen.

Reconocimiento del crimen

De Arriba, a lo largo de todo el proceso, nunca negó lo que había hecho. De hecho, cuando asestó las dos puñaladas mortales a Tobajas delante de su propia hija con el cuchillo que había sisado el día antes de la carnicería en la que trabajaba se dejó arrestar por la Policía Local. Confesó, aún con las manos manchadas de sangre, lo que había hecho. El arma se deshizo de ella, pero, según argumentó no porque quisiera esconderla. La tiró por la tapia de la residencia del Carmen porque "le resultaba raro" ir con el cuchillo por la calle.

Uno de los argumentos del recurso fue precisamente el de la confensión. Pero señala el TSJA que para considerarse la confesión un atenuante ésta debe llegar antes de que arranquen las diligencias policiales y no fue el caso.

El TSJA mantiene por tanto los 17 años de prisión para Felipe de Arriba, que se encuentra en prisión desde que fue detenido minutos después del asesinato.