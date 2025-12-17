El "Cubo" de Alejandro Mieres, un "icono" del arte urbano en Gijón que vuelve a brillar

El "Cubo" de Alejandro Mieres vuelve a iluminar las noches de la plaza de El Humedal de Gijón. La familia del artista confía en que la reparación de esta pieza escultórica ayude a "difundir" más su obra y, también, a poner en valor un juego escultórico que, aun integrado en pleno centro de la ciudad, "para mucha gente es algo desconocido", según explica Iris Rodríguez Mieres, nieta de Mieres.

La pieza, averiada desde verano, ha sido reparada por encargo del Ayuntamiento e incorpora ahora un sistema de iluminación led que permite proyectar más colores y durante más horas de la noche. "Esta escultura instalada en 1995 cumple ahora 30 años y es una pieza icónica realizada por uno de los artistas más emblemáticos y reconocidos de nuestra ciudad", defiende Aitor Martínez Valdajos, director de la Fundación Municipal de Cultura de Gijón.

Alejandro Mieres, en una imagen de archivo.

Este cubo luminoso se averió del todo en verano y llevaba desde entonces languideciendo y corriendo el riesgo de terminar vandalizado. La Fundación de Cultura, por eso, encargó a Acciona intervenir en la pieza y aprovechar la reparación para incorporar mejoras técnicas al elemento, que al incorporar ahora un sistema de iluminación led se más eficiente desde el punto de vista energético y puede, a cambio, estar encendido durante más horas. La otra gran ventaja es el funcionamiento de la pieza: antes se iluminaba solo en tres colores –rosa, azul y verde–, y ahora puede proyectar todo el espectro cromático y controlarse de manera remota.

Plan de restauración de esculturas públicas en Gijón

Explican desde Cultura que esto implica que, si el Ayuntamiento lo desea, la pieza podría usarse para conmemorar fechas concretas e iluminarse, por ejemplo, solo de color morado en homenaje a la lucha contra la violencia de género. La nieta de Mieres añaden también que antes el cubo proyectaba esos tres colores estancos "con tonos muy apagados", y cree que muchos paseantes ni siquiera llegaban a reparar en él.

Martínez Valdajos, por su parte, explica que la reparación se enmarca en el plan de restauración de esculturas públicas que lidera la fundación que él dirige y que acaba de abordar, tal y como adelantó este periódico esta semana, la colocación de la escultura "El niño y la oca", ya restaurada, en el parque Isabel la Católica. También se ha reparado la icónica figura de "La madre del inmigrante", que había perdido un dedo. Sobre el "Cubo", ensalza "la recuperación de los valores lumínicos de esta pieza fundamental en el conjunto escultórico de la ciudad" y también que el nuevo sistema led permite una gestión más eficiente.

Iris Rodríguez Mieres, por su parte, confía en que esta nueva mejora, que llega en el año en el que el "Cubo" cumple 30 años, ayude a "contextualizar" mejor una pieza que está vinculada a las populares gradas de la plaza, diseñadas también por Mieres, y que se completan con el pavimento ondulante de este entorno, que fue un diseño del también artista Bernardo Sanjurjo. Alejandro Mieres, fallecido en 2018, tiene al lado de esta pieza luminosa un monolito con el que la ciudad le rinde homenaje.