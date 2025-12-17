Doce canciones para la Inmaculada: un disco para "seguir presentes"
El coro de padres del centro de los Jesuitas, que finalizó su actividad este año, regalará este sábado a la dirección del colegio una grabación con algunas de las canciones religiosas que solían interpretar
Después de una actividad incesante que se extendió durante 34 años, en los que compartieron más de 1.300 ensayos y 460 actuaciones, el coro de la Asociación de Padres del colegio de la Inmaculada se disolvió el pasado mes de mayo por falta de relevo generacional. Para seguir estando presente en el presente y el futuro del centro de los Jesuitas, los componentes de la agrupación le entregarán a la directora del centro, Arancha Vega, un disco con algunas de las canciones religiosas que solían interpretar. Esa concesión tendrá lugar este sábado en la celebración del Día de los Antiguos Alumnos de la Inmaculada.
En el acto, que arrancará a las 11.00 horas en las instalaciones del colegio, se nombrará a quienes formaron parte de este coro como Amigos de la Asociación de Antiguos Alumnos del centro educativo. Además, recibirán una insignia de plata. En total, está previsto que acudan 42 componentes de una agrupación por la que llegaron a pasar más de 60 personas. "Vamos a estar bastantes más de la mitad, así que será bonito poder vivirlo", afirma el último director del coro de padres y presidente en activo de la asociación, Víctor Rodríguez, que celebra que al acto vaya a asistir, entre otros, la exdirectora Arancha Émbil, quien además fue profesora de música y organista en el colegio.
El propio Víctor Rodríguez reconoce que los meses posteriores a la disolución del coro están siendo "extraños". "Todos lo echamos de menos porque no solo significaba un espacio en el que ensayar y actuar, sino que ya era un lugar de encuentro", señala Rodríguez, quien además aprovechará el acto para hablar del libro "Coro del colegio de la Inmaculada. 34 años de historia. 1991-2025". No obstante, el protagonismo recaerá sobre el disco, titulado "Cantos litúrgicos", formado por 12 canciones y que se estrenará en la eucaristía que acogerá la iglesia del colegio tras el acto. Entre los temas que han incluido están el himno del colegio, "Gracias" y "Ave María".
La del sábado será una jornada especial para antiguos alumnos que se mantuvieron fieles a este coro durante muchos años, como Luisa Peláez, Luis Rubio y Jorge Alvargonzález. "El coro sigue y seguirá vivo porque hemos creado una corriente de amistad muy profunda. Estando juntos hemos visto crecer a nuestros hijos y nietos", remarca Peláez, que define a las décadas de actividad de la agrupación como "una experiencia preciosa". "Las personas que cantan son alegres y eso se vio aquí. Creamos una gran familia y ahora hay que verlo con nostalgia sana y no con amargura", agrega.
Más allá del reconocimiento a los integrantes del coro, en el Día de los Antiguos Alumnos se reconocerá a Juan Ignacio Rodríguez, apasionado del deporte y vicepresidente de la asociación, como Antiguo Alumno distinguido. También se hará entrega de las medallas a los antiguos alumnos de las promociones de 1955 -bodas de brillantes-, 1965 -bodas de platino-, 1975 -bodas de oro-, 1990 -bodas de zafiro-, 2000 -bodas de plata- y 2015, por las bodas de bronce.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aterriza en Gijón la pastelería más moderna y que será la más grande hasta la fecha: tortitas en forma de osito, gofres de arcoíris o cupcakes en forma de unicornio
- Como Franco viviríamos mejor: el deportista leonés de 90 años que asombra en un parque de Gijón por su flexibilidad y agilidad
- Este es el mítico bar de Fomento, en Gijón, que se despide tras dos décadas: 'Fue inolvidable
- El pequeño barrio (junto al mar) de Gijón que quiere ser el más navideño: así lo decoran sus propios vecinos
- Los mejores callos de España se cocinan en un restaurante de Gijón y viajaron hasta París para participar en el campeonato más prestigioso del mundo: 'Que bonito es presumir de Asturias
- Absuelto un varón de abusar de su hija en Gijón porque la niña está 'instrumentalizada
- Este es el colegio de Gijón que participará en una importante cita europea sobre IA aplicada a la enseñanza: irán cuatro centros de España
- Los antiguos juzgados de Prendes Pando en Gijón tienen 'obsoletas' sus redes eléctrica y de saneamiento