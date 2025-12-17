Doce canciones para la Inmaculada: un disco para "seguir presentes"

Después de una actividad incesante que se extendió durante 34 años, en los que compartieron más de 1.300 ensayos y 460 actuaciones, el coro de la Asociación de Padres del colegio de la Inmaculada se disolvió el pasado mes de mayo por falta de relevo generacional. Para seguir estando presente en el presente y el futuro del centro de los Jesuitas, los componentes de la agrupación le entregarán a la directora del centro, Arancha Vega, un disco con algunas de las canciones religiosas que solían interpretar. Esa concesión tendrá lugar este sábado en la celebración del Día de los Antiguos Alumnos de la Inmaculada.

En el acto, que arrancará a las 11.00 horas en las instalaciones del colegio, se nombrará a quienes formaron parte de este coro como Amigos de la Asociación de Antiguos Alumnos del centro educativo. Además, recibirán una insignia de plata. En total, está previsto que acudan 42 componentes de una agrupación por la que llegaron a pasar más de 60 personas. "Vamos a estar bastantes más de la mitad, así que será bonito poder vivirlo", afirma el último director del coro de padres y presidente en activo de la asociación, Víctor Rodríguez, que celebra que al acto vaya a asistir, entre otros, la exdirectora Arancha Émbil, quien además fue profesora de música y organista en el colegio.

Integrantes del coro, bajo la dirección de Aránzazu Émbil, en el centro de la imagen, posando en el patio de la Virgen.

El propio Víctor Rodríguez reconoce que los meses posteriores a la disolución del coro están siendo "extraños". "Todos lo echamos de menos porque no solo significaba un espacio en el que ensayar y actuar, sino que ya era un lugar de encuentro", señala Rodríguez, quien además aprovechará el acto para hablar del libro "Coro del colegio de la Inmaculada. 34 años de historia. 1991-2025". No obstante, el protagonismo recaerá sobre el disco, titulado "Cantos litúrgicos", formado por 12 canciones y que se estrenará en la eucaristía que acogerá la iglesia del colegio tras el acto. Entre los temas que han incluido están el himno del colegio, "Gracias" y "Ave María".

La agrupación, en su época liderada por el jesuita Pedro Menéndez, a la izquierda de la imagen, en la iglesia de San José.

La del sábado será una jornada especial para antiguos alumnos que se mantuvieron fieles a este coro durante muchos años, como Luisa Peláez, Luis Rubio y Jorge Alvargonzález. "El coro sigue y seguirá vivo porque hemos creado una corriente de amistad muy profunda. Estando juntos hemos visto crecer a nuestros hijos y nietos", remarca Peláez, que define a las décadas de actividad de la agrupación como "una experiencia preciosa". "Las personas que cantan son alegres y eso se vio aquí. Creamos una gran familia y ahora hay que verlo con nostalgia sana y no con amargura", agrega.

Más allá del reconocimiento a los integrantes del coro, en el Día de los Antiguos Alumnos se reconocerá a Juan Ignacio Rodríguez, apasionado del deporte y vicepresidente de la asociación, como Antiguo Alumno distinguido. También se hará entrega de las medallas a los antiguos alumnos de las promociones de 1955 -bodas de brillantes-, 1965 -bodas de platino-, 1975 -bodas de oro-, 1990 -bodas de zafiro-, 2000 -bodas de plata- y 2015, por las bodas de bronce.