Gijón prepara un amplio operativo para disfrutar del eclipse total en 2026: "Demos estar preparados en materia de salud, seguridad y transporte"

La realización de un listado de las mejores zonas del concejo para ver el eclipse total de sol que tendrá lugar el 12 de agosto de 2026, material didáctico para distribuir en los colegios, jornadas divulgativas, un plan de tráfico, recomendaciones de seguridad y un decálogo sobre salud ocular de la mano del Colegio de Ópticos Optometristas de Asturias son solo algunas de las tareas que tiene en cartera el Ayuntamiento, que ayer puso en marcha una mesa de trabajo para planificar todo lo que tenga que ver con el eclipse.

El primero del denominado trío ibérico con nuevas citas en agosto de 2027 y enero de 2028.

Un momento de la reunión de este miércoles, presidida por el concejal Jorge González-Palacios. / Juan Plaza

Gijón será una de las ciudades del mundo donde mejor se pueda observar el eclipse del año que viene y desde el Ayuntamiento no se quiere perder la oportunidad de aprovechar ese tirón para atraer visitantes. Así, esta mesa de trabajo impulsada desde la concejalía de Relaciones Institucionales, que encabeza el forista Jorge González-Palacios, cuenta con participación de responsables municipales de las áreas de Turismo, Educación, Seguridad Ciudadana y Festejos. También están la Asociación Astronómica "Omega" y el Instituto de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias (ICTEA).

"Debemos adelantar todo el trabajo posible para estar preparados en materia de salud, seguridad y transporte", indicó González-Palacios. El trabajo de Gijón ya ha sido reconocido por la Comisión Nacional del Eclipse.