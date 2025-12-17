El Grupo Covadonga beca a su élite deportiva y académica

El Grupo Covadonga celebró ayer su gala en la que 130 deportistas del club fueron becados por sus méritos deportivos y académicos. Hasta 72.000 euros repartidos para ayudas en la que reforzar la apuesta por la base y la formación. "Defendemos enormemente que el crecimiento personal pasa por mantener el equilibrio entre el rendimiento académico y compromiso deportivo", expresó Joaquín Miranda, presidente del Grupo.

El acto contó con una madrina de honor de categoría como la jugadora de hockey María López, que empezó su trayectoria deportiva vistiendo los colores del club gijonés. "Estas becas no son un premio solo a los resultados, sino al compromiso. Son una forma de decir que creemos en vosotros, en vuestro esfuerzo y en vuestro futuro. No tengáis miedo a soñar en grande, pero con los pies en el suelo", remarcó la deportista.

Por el escenario fueron pasando todos los becados, algunos de los cuales dejaron palabras de agradecimiento como fue el caso de Yanira Blanco: "Tengo que agradecer al Grupo esta iniciativa por valorar el esfuerzo a lo largo de año en los entrenamientos y el empeño en los estudios". "Esta beca no es solo una ayuda económica, sino un reconocimiento al esfuerzo y un impulso para seguir día a día", añadió, por su parte, Adriana Blanco. La clausura del acto corrió a cargo del Orfeón del Grupo Covadonga.