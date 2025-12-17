Un impulso integral que une ciudad, industria y mar al oeste de Gijón

La zona oeste de Gijón vive uno de los procesos de renovación urbana y económica más ambiciosos de las últimas décadas. El Ayuntamiento ha activado una batería de proyectos que combinan la recuperación del frente marítimo, la atracción de inversión industrial, la creación de empleo y la puesta en marcha de nuevos equipamientos públicos. La hoja de ruta municipal, articulada en torno a iniciativas como el Paseo de Naval Azul, la llegada de nuevas industrias o la activación de suelo estratégico, persigue reequilibrar la ciudad y fortalecer el peso del oeste gijonés en el mapa económico local y regional.

El consistorio busca revitalizar barrios históricos, dinamizar la economía y transformar espacios hasta ahora desaprovechados, situando a la zona oeste como un referente de sostenibilidad, innovación y desarrollo urbano.

Logo de Indra en el Tallerón / LNE.

Un nuevo frente litoral: el Paseo de Naval Azul toma forma

La transformación visible del barrio comienza en el borde del mar. El Paseo de Naval Azul, ubicado sobre los antiguos terrenos industriales del astillero, está ya en su fase final . La alcaldesa, Carmen Moriyón, adelantó que el nuevo paseo "abrirá un nuevo espacio junto al mar para el Natahoyo y para el disfrute de toda la ciudadanía", subrayando la importancia de recuperar estos terrenos y de devolvérselos al barrio tras décadas de cierre y abandono.

El proyecto contempla dos itinerarios peatonales de 900 metros de recorrido, caminos de siete metros de ancho, 19.700 metros cuadrados de zonas verdes y cerca de 80 bancos distribuidos por todo el entorno urbano. La actuación permitirá habilitar un corredor litoral moderno, accesible y completamente integrado en el barrio, abriendo al uso público un enclave históricamente cerrado y ofreciendo nuevas perspectivas de ocio y recreación junto al mar.

Desde el consistorio se define Naval Azul como una “prioridad estratégica para Gijón”, concebida como una puerta hacia la economía azul y hacia un nuevo modelo de convivencia entre actividad portuaria, innovación y espacio ciudadano. El paseo servirá como eje de conexión entre barrios y fomentará rutas de movilidad sostenible, con zonas peatonales y ciclistas adaptadas a todos los públicos.

Este proyecto, enmarcado dentro de una planificación urbana a largo plazo, representa también un paso hacia la sostenibilidad ambiental, al incorporar espacios verdes que contribuyen a la regeneración del ecosistema urbano y la mejora de la calidad del aire, así como la integración de mobiliario urbano sostenible y materiales de bajo impacto ambiental.

Industria y empleo: un impulso productivo en el oeste

La apuesta municipal por dinamizar el tejido productivo de la zona se refleja también en la captación de proyectos industriales. Destaca la consolidación de la actividad de Indra en El Tallerón, donde la compañía impulsa la fabricación de blindados en instalaciones renovadas y modernizadas. Según las previsiones publicadas por la compañía, la planta podría generar entre 300 y 500 empleos en su primer año de producción, lo que convertiría este enclave en uno de los polos industriales más potentes del área occidental.

A esta tendencia se suman proyectos vinculados al mar y la economía azul, como los desarrollos de acuicultura avanzada y soluciones tecnológicas marítimas, que refuerzan la idea de que la fachada occidental gijonesa puede funcionar como un nodo industrial especializado, capaz de atraer inversión nacional e internacional.

El Ayuntamiento también impulsa programas de formación profesional y adaptación tecnológica para garantizar que la población local pueda acceder a los nuevos empleos generados, fomentando un círculo virtuoso de empleo, capacitación y desarrollo económico sostenible.

El edificio Vicasa cubierto para la rehabilitación del albergue / Pablo Solares

Adquisición de suelo y regeneración urbana

Otro de los ejes de la estrategia municipal es la compra de fincas y parcelas estratégicas en el oeste de la ciudad. Estas adquisiciones permiten disponer de suelo público para futuros equipamientos, zonas verdes o desarrollos vinculados a la movilidad. La operación facilita ejecutar proyectos sin depender del ritmo del mercado privado y asegura una planificación coherente con las necesidades del territorio.

En paralelo, continúan los trabajos de limpieza y reconversión de antiguas parcelas industriales. Empresas locales, como el caso de Flex, protagonista de recientes operaciones de desescombro, han contribuido a dejar preparados solares clave para futuros desarrollos, avanzando en la regeneración de áreas deterioradas y mejorando la estética urbana del entorno. Esta estrategia, además, busca garantizar que los proyectos de desarrollo se integren armoniosamente con los barrios existentes y respeten el patrimonio industrial de la ciudad.

Nuevos equipamientos: impulso al turismo y a la vida vecinal

El Ayuntamiento también está reforzando los servicios públicos del entorno con proyectos como el albergue de peregrinos, cuyas obras avanzan para dotar a la ciudad de un nuevo equipamiento vinculado al Camino de Santiago. Esta instalación, situada estratégicamente en el tránsito del Camino del Norte, no solo atenderá a los caminantes, sino que aportará actividad económica a los comercios de la zona y ampliará la oferta turística ligada al patrimonio cultural.

El albergue se suma a la estrategia de revitalización urbana mediante equipamientos públicos que mejoran la calidad de vida de los vecinos y fomentan el desarrollo económico de la hostelería, el comercio y los servicios de la zona.

Momento en el que se eliminan las letras de la nave FLEX / LNE

Un oeste que mira al Cantábrico

La suma de estos proyectos responde a una visión de conjunto: integrar el potencial del oeste en la estrategia regional que mira al Cantábrico como fuente de oportunidades industriales, logísticas y tecnológicas. Las nuevas infraestructuras, junto con la apertura del litoral y la modernización del sector productivo, buscan atraer inversión, crear empleo estable y ofrecer una mejor calidad urbana a los vecinos.

Además, el Ayuntamiento contempla planes de movilidad y transporte público mejorado, que conecten de manera eficiente los nuevos polos de actividad con el resto de la ciudad, reforzando la cohesión urbana y facilitando la integración de los barrios occidentales en la dinámica económica y social de Gijón.

La zona oeste de Gijón avanza hacia una transformación profunda que combina ciudad, industria y mar. Con el Paseo de Naval Azul como emblema, la llegada de nuevos proyectos empresariales, la adquisición estratégica de suelo y la mejora de equipamientos públicos, el Ayuntamiento establece las bases de un modelo urbano inclusivo, sostenible y dinámico.

El oeste de Gijón está llamado a convertirse en uno de los motores económicos y sociales más importantes de la ciudad en los próximos años, consolidando un área que integra tradición, modernidad y proyección de futuro.