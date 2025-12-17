José Luis Fernández, líder vecinal de Serín: "Sin apoyo político, las manifestaciones por el vial de Jove caerán por su propio peso"

Tras cuatro años al frente de la asociación "San Miguel" de Serín, José Luis Fernández Fernández (Gijón, 1974) opta a la reelección para un nuevo mandato.

Elecciones en febrero.

Sí, toca ahora la renovación de la directiva o volver a apoyar a la directiva. Eso es lo que pone los estatutos. En nuestro caso, nos presentaremos los mismos que estamos y tenemos la intención de ver si se unen un par de personas más para ser doce.

¿Cómo valora estos cuatro años?

Bien. Hicimos todo lo que pudimos por los vecinos y ahí estamos, intentando mejorar las cosas, sin intentar joder a nadie.

¿En qué se han enfocado?

Seguimos con el tema de internet y eso no depende del Ayuntamiento, depende de las compañías que lo gestionan. Vienen cuatro días, se piran y no vuelven hasta dentro de tres meses. Hay mucha parte del pueblo que está sin internet de fibra. En los caminos, todavía nos quedan veinte que están sin asfaltar, pero no dejamos de ser un pueblo, no tenemos por qué tener todas las carreteras asfaltadas. A lo mejor un mejor mantenimiento de forma anual.

¿Cuál es la prioridad?

Estamos luchando con el ruido de la autopista. De la A-66 y la A-8. Está haciendo el Ayuntamiento un estudio de ruido. Llevamos 30 años con esta historia, no es algo nuevo, solo que parece que el Ayuntamiento lo cogió con más interés.

¿El problema es de exceso de tráfico o el mal estado?

Gran parte del ruido es por el asfalto, eso es un dolor, es una carretera del siglo pasado y tercermundista. Se da cuenta cualquiera que pasa con el coche, no es que estemos ahora nostros locos.

¿Tiene alguna medida?

Lo más evidente es el cambio del firme, prioritario. Luego, está el asunto de las barreras acústicas. Es complicado porque la autopista pasa por el fondo del valle y solo va a medio solucionar el problema a dos o tres casas. También está la posibilidad de reducir la velocidad, que a nadie nos gusta.

Serín también es una de las afectadas por el fallido vial de Jove. ¿Con qué ánimo se encuentra de lograr algo en el futuro?

Llevo en estas historias desde que tengo 18 años y veo que las manifestaciones están bien, pero sin un apoyo político se van a caer por su propio peso, la gente se va a cansar. El problema que hay es de los diputados asturianos, los que están en Madrid, y de todos los partidos. Joder, son los que tienen que tirar por ello y no lo hacen. Solo siguen directrices de partido.

¿En qué les beneficiaría un vial en la zona oeste?

Todos los servicios sanitarios los tenemos centralizados en La Calzada . Nos afecta porque dependiendo de la hora que vayas, es un infierno por el tráfico demencial desde Arcelor y los polígonos. Es algo que sufrimos y que, pensando de forma egoísta, un vial nos quitaría tráfico que también pasa por Serín.

En otros asuntos, ¿siguen teniendo problemas con los robos?

Aquí fue en verano. Lo que siempre hay son robos a cableado y cosas de esas. Cada mes se llevan el cableado de alumbrado público o del teléfono y es un dolor.

¿Los asaltos a domicilios han descendido?

Hay menos, alguna casa que está medio desocupada o algún fin de semana. La última oleada fue después del verano que venían otra vez los mismos, porque sabemos quiénes son. Los que van a Monteana son los mismos de aquí. Los raterillos de siempre, buscavidas que no viven muy lejos.

De ser reelegido, ¿Cómo afronta esta etapa?

Como la última. Ya cuando entré de vicepresidente dije que máximo veinte años y con la reelección estaré ya 16. Creo que hay gente después que tiene que entrar y aportar una visión diferente de las cosas del pueblo.