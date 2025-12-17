Un millón para el fondo de capital riesgo "Gijón Invierte II"
R. V.
Gijón
El fondo de capital riesgo "Gijón Invierte II" tiene garantizada su capacidad de invertir en proyectos empresariales a lo largo de 2026 gracias a un desembolso de un millón de euros que acaba de aprobar el Ayuntamiento. Así se completan cuatro de los cinco millones del capital total de este fondo, que arrancó en 2023 y tendrá vigencia hasta 2027.
Desde el inicio de su actividad, el fondo ha financiado a 13 empresas locales con una inversión acumulada de 2,3 millones y generando una inversión inducida de más de cinco millones y la creación de 70 puestos de trabajo.
