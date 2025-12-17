Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un millón para el fondo de capital riesgo "Gijón Invierte II"

R. V.

Gijón

El fondo de capital riesgo "Gijón Invierte II" tiene garantizada su capacidad de invertir en proyectos empresariales a lo largo de 2026 gracias a un desembolso de un millón de euros que acaba de aprobar el Ayuntamiento. Así se completan cuatro de los cinco millones del capital total de este fondo, que arrancó en 2023 y tendrá vigencia hasta 2027.

Desde el inicio de su actividad, el fondo ha financiado a 13 empresas locales con una inversión acumulada de 2,3 millones y generando una inversión inducida de más de cinco millones y la creación de 70 puestos de trabajo.

Tracking Pixel Contents