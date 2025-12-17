La ola de gripe se acelera en Gijón con un repunte de ingresos en Cabueñes y Jove

Los presagios de los sanitarios que señalaban a finales de la semana pasada que el pico de gripe en Gijón se encontraba a las puertas de un repunte de ingresos se cumplen. Amanecía ayer el Hospital Universitario de Cabueñes con 444 pacientes ingresados, lo que supone un aumento de más de medio centenar en cuestión de días y que se vincula en gran parte a la fase ya epidémica de infecciones respiratorias habituales por estas fechas. La "tranquilidad" que se vivía la semana pasada, relacionada también con la huelga de médicos a nivel nacional que obligó a reprogramar procesos no urgentes, empieza a quedarse atrás en el hospital público de referencia de la ciudad, si bien el personal concreta que a fecha de ayer el volumen de trabajo todavía era "asumible" dentro de su complejidad.

La circulación de una nueva variante de gripe A –que no es necesariamente más grave pero sí más contagiosa– está generando una ola epidémica más rápida y, se prevé, quizás también más breve. En Cabueñes empiezan a asumir que su pico llegará en Navidad, una previsión que se extiende desde hace ya un par de semanas por toda la sanidad regional, pero confían en que la bajada de ingresos sea después tan rápida como está siendo ahora la subida.

A fecha de ayer, además, el hospital público local no se consideraba ni siquiera cerca del colapso. El personal sanitario admitía una "carga importante" de pacientes porque contar con 444 ingresados al mismo tiempo –como es lógico no todos están en Cabueñes por infecciones respiratorias– implica una presión por plantas considerable, pero la asistencia a los enfermos no se está viendo afectada en nada. Tampoco consta por ahora que se haya tenido que recurrir a medidas extraordinarias, como podrían ser el aplazamiento de procesos no urgentes para reducir en medida de lo posible los ingresos durante el pico o la derivación de cierta carga asistencial a la red concertada. Por ahora, y al menos según señalaba ayer el personal sanitario, el hospital está pudiendo asumir su carga de trabajo con normalidad.

Cabueñes cerró la semana laboral el pasado viernes por debajo de los 400 pacientes ingresados pero, tal y como publicó entonces este periódico, el personal comenzaba a apreciar un aumento de presión en el servicio de Urgencias que ya parecía indicar lo que estaba por venir. El perfil de enfermos con disneas por infecciones respiratorias de todo tipo había aumentado a lo largo de la semana y se daba por hecho que el fin de semana ese aumento de atenciones se concretaría en ingresos. Fue así, y al final el aumento de ocupación ha sido incluso más rápido de lo previsto con alrededor de medio centenar de ingresados más en menos de cuatro días. En este caso la comparativa debe no obstante tener en cuenta que la semana pasada el hospital podría estar con una ocupación inusualmente tranquila por la citada huelga de médicos, que por cuestiones operativas aplazó algunas atenciones no urgentes.

Los centros de salud de la ciudad, por su parte, alertan desde hace días de una "sobrecarga" en consulta que, en su caso, se complica en parte por la cantidad de consultas vinculadas a patologías más bien banales, a procesos catarrales que cursan con algún síntoma molesto pero que se curan en casa en cuestión de días. Sí apreciaban los médicos de familia que había personas con patologías de base que a raíz de una infección respiratoria acababan desarrollando problemas de neumonía o disneas complejas y entendían que esos casos estaban a punto de concretarse en ingresos hospitalarios.

El Hospital de Jove, centro sanitario de referencia de la zona oeste, confirmaba también ayer que el pico de la gripe "se nota moderadamente" en su complejo. Constaban además las alertas epidemiológicas: desde inicios de mes en Asturias existe ya una fase de epidemia gripal al haberse detectado un repunte de casos de gripe del 80 por ciento con respecto a la última semana de noviembre.

Todos los sanitarios insisten estos días en la necesidad de ponerse mascarilla dentro de centros de salud y hospitales, especialmente aquellos que presenten una patología de apariencia infecciones, y más aún en entornos como salas de espera, donde se puede estar compartiendo espacio con personas vulnerables. Se mantienen por ahora las previsiones de la Consejería de Salud de que el pico de gripe llegue con las fiestas.