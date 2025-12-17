Laboral Centro de Arte y el museo nacional Thyssen-Bornemisza oficializaron en Gijón el acuerdo de colaboración hasta 2028 con el que artistas residentes en Asturias van a poder presentar sus propuestas performativas en el prestigioso centro de Madrid. De la misma forma, el espacio asturiano recibirá algunas de las acciones artísticas que han pasado por el ciclo "Visión y presencia" del Thyssen-Bornemisza, que cuenta con cinco años de trayectoria y "una identidad muy definida" y que lo hace "como un marco de reflexión con propuestas que nos afectan colectivamente", describió Vanesa Gutierrez, consejera de Cultura, que se congratuló del convenio. "Es especialmente relevante para nuestra ambición de situar el arte de Asturias en el circuito nacional e internacional", afirmó la consejera.

"Este acuerdo que pone en diálogo directo a dos centros de gran relevancia y apuesta por la visibilidad de creadoras contemporáneas y fortalecer las redes culturales entre territorios", expresó Semíramis González, directora del Laboral Centro de Arte y Creación Artística. La unión entre las dos instituciones de arte "abre un camino de intercambio continuo y amplía la proyección de la creación asturiana", apuntó González.

La Santina Superman que bendice berzas: el show con el que se inauguró el convenio entre Laboral Centro de Arte y el museo Thyssen-Bornemisza (en imágenes) / Marcos León

Una de las artistas que tendrá la oportunidad de exponer su performance en Madrid es Mónica Cofiño, que se encargó de bendecir la firma del acuerdo, trasformándola en una boda oficiada por "La Santa Bercina", emulando a la Santina de la berza. Con música solémne, hizo acto de presencia sobre una carretilla junto a cubos, berzas e incluso la famosa y polémica baliza V-16. Preparó el ambiente aromatizándolo y procedió a dar comienzo a la bendición. Varios rezos en honor a la tan típica col asturiana, otros para los visitantes de Madrid y cerrando con referencias a los trenes y su complicada relación con la región. No pudo faltar la música, punto álgido con el que se cerró la puesta en escena. Berza en mano, cada asistente aprovechó para pedir un deseo, momento en el que Cofiño cerró su performance: "Podéis ir al pincheo en paz".

"Sante Bercina"

La creadora asturiana pasará por Thyssen-Bornemisza con "Radiofonías de una guerra" el 18 de noviembre. Por su parte, María Vallina presentará "Silencio roto para un encuentro en los límites habitables" el 21 de enero.

Para beneficio del Laboral Centro de Arte serán tres las artistas que pasaran por sus salas. La primera sera la asturiana Noemi Iglesias Barrios, el 24 abril, con su arte vivo que "invita a cuestionar las estructuras y abrir diálogos desde el cuerpo y la acción artística". El relevo lo tomará Agnes Essonti el 11 junio, con una performance "que convierte una comida comunitaria en un intercambio donde se ponen en diálogo la cuestión de las raíces, el cuerpo y las comunidades migrantes". Por último, cerrará el primer año de la colaboración Teresa Correa el 15 octubre, con una acción que "entrelaza el diálogo" con las colecciones de la Fundación Municipal de Cultura de Gijón en la casa natal de Jovellanos para visibilizar la realidad del cáncer de mama.

Guillermo Solana, director artístico del museo nacional Thyssen-Bornemisza, estuvo presente en la presentación del acuerdo, celebrando el mismo y mostrando la importancia que han ido adquiriendo las acciones artísticas en el "sacrosanto" que representan las salas de exposiciones. "Hacer performances, a veces radicales y cargadas emocionalmente, y que tengan lugar delante de las obras maestras históricas tienen un sentido especial para los artistas y visitantes, les devuelve la vida", detalló Solana que también se dirigió a Semiramis González y Vanesa Gutiuerrez, avisando de que confía en que el convenio "se renueve para siempre y se amplíe a más programas". "Va a ir mucho más allá", aseguró la consejera.