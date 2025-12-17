Una sentencia fuerza al Ayuntamiento a pagar trece primas de jubilación

Trece funcionarios municipales que se jubilaron en noviembre y diciembre 2022, con una resolución del anterior gobierno local (PSOE e IU) para pagarles, como se había venido haciendo ininterrumpidamente desde 1992, tres mensualidades en concepto de prima de jubilación, podrán cobrar al fin. El desenlace de esta pelea se ha producido tras las sentencias dictadas por el juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Gijón, que obliga al Ayuntamiento a ejecutar aquellas resoluciones, rechazando los reparos legales que puso el consistorio en los juicios que se celebraron hace unos días. Las sentencias son firmes. No cabe recurso al tratarse de reclamaciones inferiores a 30.000 euros.

El fallo llega después de un largo conflicto que motivó una votación en el Pleno municipal, sobre el que se pronunció la Sindicatura de Cuentas cuestionando los pagos y en el que ya ha habido otra sentencia previa también contraria a lo que plantea el gobierno local, que intentó dejar sin efecto las resoluciones que ahora permiten a los funcionarios jubilados cobrar.

La prima de jubilación que cobrarán estos antiguos funcionarios se recoge en el Acuerdo Sobre Condiciones Comunes (convenio colectivo) del personal municipal de 2018. Las resoluciones para el pago las firmó en 2023 la anterior concejala de Hacienda, la socialista Marina Pineda, pero las frenó la entonces alcaldesa, Ana González, en base a un informe de la entonces directora de Recursos Humanos que consideraba que la jurisprudencia del Tribunal Supremo impedía las gratificaciones por jubilación a los funcionarios. Un criterio que mantuvo, tras el cambio de gobierno, la concejala de Hacienda, la forista María Mitre.

El asunto no afecta sólo a los trece jubilados a los que ahora la Justicia les da la razón y cuyas reclamaciones suman 122.997 euros. Hay otro grupo más numeroso de trabajadores de 2023 que también están pleiteando. En total, unos 60. A partir de 2024, el Ayuntamiento volvió a abonar una paga a los trabajadores que se jubilan, pero en concepto de productividad por fin de carrera.

Entre otras protestas, los afectados visibilizaron sus reclamaciones durante el pleno municipal del pasado 12 de febrero, en el que la abstención de los concejales del gobierno local permitió que saliera adelante una proposición compartida de PSOE, IU y Podemos para que el gobierno local frenara los recursos judiciales en marcha contra sentencias favorables a los trabajadores y optara por a negociación. Un mes antes, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) había dado la razón a otra trabajadora, personal laboral, que reclamaba 14.000 euros como prima de jubilación. Esa sentencia ha sido recurrida en casación por el Ayuntamiento ante el Tribunal Supremo.

El gobierno local intentó anular las resoluciones que ahora garantizan el cobro a estos 13 jubilados, mediante una demanda judicial para que se declarara que las resoluciones eran lesivas para el Ayuntamiento. En marzo, el juzgado de lo contencioso-administrativo de Gijón desestimó aquella demanda. El motivo es que la interpuso en base a resoluciones de Alcaldía de junio de 2024, cuando el órgano competente para hacerlo era la Junta de Gobierno. La interposición de aquella demanda había paralizado la tramitación judicial de la de los jubilados, sobre la que ahora se ha pronunciado la magistrada dándoles la razón.

Desistir de pleitear

La magistrada valoró que las resoluciones para el pago son firmes, el acuerdo plenario de febrero de este año resuelve desistir de pleitear contra los jubilados y el Ayuntamiento ha vuelto desde 2024 a abonar una cantidad a la jubilación de sus trabajadores.

Las sentencias no entran a valorar la legalidad de las resoluciones administrativas. En un informe emitido el pasado junio, la Sindicatura de Cuentas considera "carecen de fundamento legal" la gratificaciones de jubilación abona el Ayuntamiento sea cual sea su denominación. El gobierno local ha preferido analizar en detalle las sentencias antes de hacer valoraciones.