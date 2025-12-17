Terrarios, velas, visitas guiadas y hasta un club de lectura: el Jardín Botánico de Gijón amplía sus actividades este invierno

“Una renovada propuesta cultural y educativa”. El Jardín Botánico Atlántico de Gijón ampliará sus actividades durante la programación de invierno, que llega con la novedad principal de la creación de un Club de Lectura. Un espacio en el que, además de una selección de libros, permitirá a los participantes “profundizar en obras cuyo hilo conductor será el mundo de las plantas y el medio ambiente, y cada libro se trabajará a lo largo de tres sesiones”. “Un árbol de compañía”, de Clara Obligado y Raúl de Tapia, será el protagonista del primer encuentro el próximo 19 de marzo.

Participantes en la presentación de la programación de invierno del JArdín Botánico. / Lne

La programación del Botánico, presentada este miércoles en el Ayuntamiento, mantendrá su programación especial de los fines de semana con talleres y actividades. La creación de terrarios; talleres sobre el cuidado de las plantas ornamentales en macetas, la poda de frutales, y el bordado y pintura de elementos botánicos; clases para aprender a hacer velas y ambientadores naturales, nociones del cuidado de la huerta y actividades para personas con discapacidad estarán presentes de nuevo.

Las aves del Jardín

“El jardín se encuentra en una fase de transición que coincide con la llegada del invierno”, momento en el que, según los responsables del espacio, "el jardín se ha terminado de desnudar y comienza a arroparse de nuevo". “Es un excelente momento para adentrarse en los bosques naturales y disfrutar observando las majestuosas estructuras de los árboles. Las plantas, aunque todavía dormidas, comienzan a recibir los primeros rayos de sol y a despertar lentamente, brotando nuevas hojas que lucen su verde más brillante, junto a las flores más madrugadoras, como las que adornan la colección de camelias”, explican desde el Jardín Botánico.

Otra de las propuestas serán las tradicionales visitas guiadas gratuitas todos los días. Además, los segundos domingos de cada mes, el Colectivo Ornitológico Carbayera del Tragamón invita a los asistentes a conocer las aves del Botánico.

“Con esta variada programación, el Jardín Botánico Atlántico no solo se consolida como un espacio de belleza natural, sino también como un centro de conocimiento y actividad cultural para todos los públicos”, rematan desde el Botánico.