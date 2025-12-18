Afronta cuatro años de prisión por tenencia de cannabis y cocaína
c. t.
Un hombre afronta la pena de cuatro años por un delito por tenencia de sustancias graves y no graves contra la salud. La vista oral del caso se celebró ayer en la sección octava de la Audiencia Provincial, donde el acusado declaró que no poseía droga alguna. En la vista oral declararon también los dos agentes de Policía que interceptaron al varón. Declararon que el 22 de mayo de 2022 avanzaban con el coche patrulla por la avenida Schultz cuando se percataron de que un individuo que hablaba por teléfono tenía una actitud sospechosa. Pararon el vehículo, momento en el que el acusado echó a correr.
Uno de los agentes fue en su persecución a pie y se percató como el hombre arrojaba un objeto entre los coches. Tras interceptarlo junto a la calle Ana María, del cacheo solo identificaron 260 euros en billetes pequeños. Al no tener motivos para detenerlo, lo dejaron marchar, deshicieron sus pasos y encontraron una cartera negra con 4,7 gramos de cocaína de una pureza del 87% y 6,99 gramos de cannabis. Por su parte, el acusado declaró que se asustó al ver la patrulla, ya que pesaba sobre él una orden de alejamiento de su expareja, además de que estaba en situación irregular en el país. El juicio quedó visto para sentencia. ◼
