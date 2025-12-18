El "afterwork" de Asturias reúne a casi 200 empresarios en La Llorea

Nació como una reunión de apenas 25 emprendedores y ahora es uno de los mayores puntos de encuentro del talento asturiano. El evento "#AsturiasAfterWork", impulsado por Genyus School y Global Pilates, congregó anoche en La Hacienda de La Llorea a casi 200 profesionales, directivos y emprendedores, consolidándose como una cita para el tejido económico del Principado.

La jornada estuvo marcada por las reflexiones de José Armando Tellado, CEO de Capsa Food, quien defendió un liderazgo basado en la humildad y la gestión humana. "Contrata por la actitud y forma para la competencia; estos llegarán a donde quieran", sentenció, subrayando que la clave es "hacer que la gente crezca" y, como directivo, saber delegar en ellos porque son trabajadores que "saben mucho más que tú" en sus campos. Tellado fue tajante al pedir menos quejas y más autocrítica: "Que nos dejen trabajar; no podemos llorar continuamente, los problemas los tenemos que resolver nosotros".

Por su parte, el presidente del Principado, Adrián Barbón, subrayó el cambio de ciclo que vive la región. "Hemos recuperado la autoestima", afirmó tras destacar que la "calidad de vida" es la gran ventaja competitiva regional, al igual que un "estado del bienestar que pensamos que existe en todos lados". En clave personal, confesó que su objetivo es ser recordado como el presidente que logró que los asturianos "volviéramos a creer en nosotros mismos" y dio como consejo a cualquier trayectoria el "cambiar lo menos posible" en el tiempo.

El acto, que guio el CEO de Genyus School, Pedro Carrillo, finalizó con una sesión de "networking" entre todos los asistentes.