Arrancan los trabajos para recuperar la piscina de la Laboral tras décadas de abandono: estas son las primeras actuaciones

Operarios de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente (Emulsa) arrancaron ayer los anunciados trabajos de limpieza de la piscina de la Universidad Laboral. Una primera actuación de carácter funcional para garantizar la máxima seguridad de los trabajadores que a partir de ahora se encarguen de acometer las actuaciones para completar la limpieza integral de la pileta y sacar de ella el agua estancada desde hace años. Es el primer paso de un largo y esperado camino que pretende recuperar la actividad en una instalación deportiva abandonada desde hace casi tres décadas.

Un operario de Emulsa, en las labores de limpieza iniciadas ayer. / Marcos León

Así, este gran operativo de limpieza y adecentamiento de la piscina tiene el doble objetivo de mejorar su imagen –eliminando ese punto de degradación de la estética de un elemento tan singular y potente como es el edificio que ideara Luis Moya como orfanato minero y ahora es Ciudad de la Cultura– y permitir que los técnicos puedan hacer un análisis efectivo de la situación del equipamiento de cara a definir las condiciones del ambicioso plan que la concejalía de Deportes, liderada por el popular Jorge Pañeda, tiene en mente para recuperar su uso y el del área deportiva colindante.

Un proyecto con un coste estimado de tres millones de euros –la mitad para la piscina y la otra para la zona de las pistas– que supone para el Ayuntamiento ampliar la oferta de instalaciones deportivas poniendo a disposición de los gijoneses una piscina al aire libre. Pero también ejemplificar el compromiso de la administración municipal con una Universidad Laboral para la que se reivindica su declaración como Patrimonio Mundial por la Unesco.

A.A. Universidad Laboral Gijón

Estos primeros trabajos se centran en eliminar los restos de residuos que convierten la piscina, tanto en su parte exterior como en la interior que no está bajo el agua, en un espacio sumamente resbaladizo, lo que genera problemas de seguridad. Sin eliminar todo el verdín que cubre el suelo cerámico resultaría casi imposible seguir adelante. Tras completar esta primera fase llegarán los trabajos que sí van a permitir ver un cambio de imagen de la piscina. Una imagen, por ejemplo, sin pintadas y restos de tierra y residuos vegetales. Que de este operativo de limpieza a ejecutar de cara a Navidad se encargara Emulsa fue resultado de un acuerdo entre las concejalías de Deportes y Medio Ambiente. Esta última también controlada por el PP a través de Rodrigo Pintueles. El PP ha convertido su compromiso con este proyecto en uno de los símbolos de su gestión en la que es su primera participación en un gobierno de la ciudad.

Luego serán los operarios de la firma Lacera los que entren en la zona para desatascar la piscina. Una labor que supone eliminar los litros de agua que hay cumulados en la pileta, y que no parecen pocos a simple vista y se supone que serán, y revisar la red de tuberías que permitan su desagüe.

Piscinas de La Laboral /

Estos son los trabajos que podrán ver quienes visiten la Laboral, pero desde el Patronato Deportivo Municipal se trabaja en esos otros trabajos que no se ven pero que son más que necesarios de cara a definir el proyecto de rehabilitación de la zona. Así, ya se ha contactado con la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid para tener acceso a los planos originales de Moya para esa zona y se están buscando entre las empresas punteras del sector en Europa maquinaria puntera para el sistema de depuración de la piscina, tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA. Un sistema con capacidad para durar medio siglo y hacerlo en las mejoras condiciones de filtración del agua, pero también de ahorro de consumos. El coste del mantenimiento de una piscina de estas dimensiones y al aire libre no es un tema menor. Y eso lo tienen claro en el Patronato.

El proyecto del Patronato parala Laboral no se queda en la piscina ya que se extiende a las cinco canchas de la zona anexa. Una de ellas ya se tiene claro que desaparecerá para poder dar más metros cuadrados al espacio de esparcimiento de los bañistas que vayan a la piscina. Toca decidir que se hace con el resto de las pistas. No hay nada cerrado, aunque la idea en el Patronato es poder dar servicio quienes juegan a baloncesto, balonmano, futbol y pádel.