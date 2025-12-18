Asamblea en Tremañes sobre los parques de baterías
La sede de la Asociación San Juan Bautista de Tremañes acogió una asamblea informativa sobre los parques de baterías. En ella se confirmó que desde la entidad pedirán reuniones con los grupos políticos municipales y con la Alcaldesa para conocer el plan local acerca de la instalación de los parques.
