Aval judicial al pago de primas al personal del Ayuntamiento jubilado en 2023
R. V.
La sentencia que impone al Ayuntamiento el pago de primas de jubilación a 13 trabajadores jubilados en 2022, publicada ayer por LA NUEVA ESPAÑA, abre la puerta a que también puedan conseguirlo otros 60 que se jubilaron al año siguiente. Los primeros tenían una resolución ya firmada avalando esa prima con una cuantía determinada y los segundos, no. Aunque puede que esto no sea problema.
Esta misma semana le llegaba un fallo positivo del contencioso administrativo número 1 de Gijón a uno de esos jubilados de 2023, que contaba con la asistencia jurídica de Usipa. El fallo asume su derecho a recibir una prima fijada en el acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionario del Ayuntamiento y rechaza la argumentación del Ayuntamiento sobre la falta de cobertura legal. Entiende el juzgado que las incompatibilidades a las que hace referencia se limitan a altos cargos. Contra esta sentencia se puede interponer recurso ante el TSJA aunque hay un acuerdo plenario fijando como desistir de la vía judicial.
