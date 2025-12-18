Al banquillo por romperle dos dientes a un varón de una patada y un puñetazo

A tres años y medio de cárcel asciende la pena a la que se enfrenta un individuo que agredió a otro hombre en el entorno de la estación de tren. Una agresión –una patada y un puñetazo–, que el fiscal califica como un delito de lesiones con agravante de deformidad, porque el procesado le sacó dos piezas dentales fruto de la agresión. La defensa, por su parte, solicitó ayer en la vista oral, celebrada en la sección octava de la Audiencia, la libre absolución de su cliente al no considerar coherente el testimonio de la víctima, que declaró que recordaba solo haber recibido un puñetazo en la cara.

En la vista oral celebrada ayer, el acusado esgrimió que no conocía de nada a la víctima y negó los hechos y señalando que no entiende los motivos por los que el agredido le denunció. Por su parte, el usuario del Albergue Covadonga que sufrió las lesiones explicó que el 5 de junio del año pasado, sobre el mediodía, entró en el centro para recoger un paraguas que se había dejado. Una vez dentro, el acusado le llamó con aspavientos para ir a fuera y junto a la entrada del recinto le propinó un puñetazo en la boca sin poder explicar el motivo.

Las pruebas recabadas por la Policía Nacional no pudieron acreditar esta primera agresión, pero a través de las cámaras del albergue se observa como la víctima recibe una patada en la cara cuando estaba en el suelo. La denuncia se realizó días después y se pudo dar con el paradero del atacante gracias al reconocimiento que hizo la víctima y la identificación del acusado por las imágenes al estar envuelto en otros asuntos similares, como apuntó uno de los agentes. El juicio quedó visto para sentencia. ◼