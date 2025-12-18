Cabueñes se prepara para el pico de gripe, por ahora "controlada"

Tras unos días en los que la ola de gripe aumentó las cifras de los pacientes ingresados en el Hospital de Cabueñes en más de medio centenar, alcanzando los 444 este martes, como publicó LA NUEVA ESPAÑA, en la jornada de ayer ese impacto se mantuvo prácticamente al mismo nivel. En total, el principal complejo sanitario de la ciudad amaneció con 443 pacientes ingresados, de los cuales muchos están vinculados a las infecciones respiratorias que se producen en estas fechas. El personal del hospital definía ayer a la situación actual como "controlada y estabilizada", aunque prevén que el pico de gripe llegue en Navidades. "Estamos preparados y prevenidos a lo que pueda venir para hacerle frente, aunque siempre puede haber imprevistos", señalaron.

La posibilidad de que un alto número de profesionales sanitarios se vean afectados de forma directa por la gripe y caigan enfermos es uno de los "imprevistos" que se tienen en cuenta en los hospitales de la ciudad cuando llegan estas fechas. Además, esta vez hay que tener en cuenta la circulación de la variante "K" de la gripe A, que no es necesariamente más grave pero sí más contagiosa. Por ello, la ola epidémica se ha adelantado en toda España y la previsión es que en Navidad se produzca el mayor número de casos.

Ante esta situación, miembros de la junta de personal del Hospital de Cabueñes le trasladarán esta mañana a la gerencia y a la dirección del complejo sanitario si se tiene prevista la denegación de días de permiso a los profesionales por la ola de gripe. "Por el momento, no se ha producido ninguna. Será clave que no caigan muchos profesionales enfermos, pero por ahora no hay una sensación de que estemos desbordados", puntualizaron desde la junta.

Más allá de la situación en el Hospital de Cabueñes, la ola epidémica también está generando impacto en Jove. En la jornada de ayer, desde el centro sanitario de referencia de la zona oeste aseguraron que "la gripe se empieza a notar, pero moderadamente". De cara a las próximas semanas, los profesionales avanzan que las cifras de casos crecerán con el aumento de las comidas y cenas de Navidad, así como las fiestas y las aglomeraciones que se producen durante estas semanas. Para evitar o disminuir los contagios, los sanitarios remarcan la importancia de ponerse mascarilla en los centros de salud y hospitales. n