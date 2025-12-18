Cierra en Asturias uno de los palacios más populares para bodas, con cien siglos de historia y una enorme finca que parecía sacada de un cuento

Adiós a uno de los palacios más reclamados en Asturias para la celebración de bodas: la Quinta del Ynfanzón, en Cabueñes (Gijón). Con una historia de diez siglos y una preciosa y gigantesca finca, que parece sacada de un cuento, el popular establecimiento hostelero ha cerrado de forma indefinida, debido a "varios problemas de funcionamiento", según ha confirmado su actual gerente, Claudio Vereterra. Entre ellos, pero no el único, está el déficit de personal cualificado.

Casi 100.000 metros cuadrados

La Quinta del Ynfanzón consta de una finca de casi cien mil metros cuadrados, compuesta por pradería y arbolado autóctono. A la vera de su aparcamiento se encuentra "Carlitos", un anciano eucalipto de gran tamaño, que es uno de los mayores de Asturias, con cañas que alcanzan perímetros de 20 centímetros. Ardillas, todo tipo de pájaros y hasta caballos se podían ver en la propiedad.

La Quinta del Ynfanzón / LNE

Un gran salón, terrazas y una casa hotel

Además de por su precioso entorno natural, los novios asturianos elegían la Quinta del Ynfanzón para casarse por su enorme salón de 400 metros cuadrados, su enorme terraza y su casa hotel, provisto de cinco habitaciones y con capacidad para diez personas.

Diez siglos de historia

La disposición actual de la casa se remonta al año 1852, aunque fue erigida mucho antes. A lo largo de sus diez siglos de historia ha ido pasando de padres a hijos. El negocio actual, con servicio de restaurante y para eventos, llevaba más de 20 años funcionando sin interrupción. Su gran reforma se llevó a cabo en 2002, convirtiendo el espacio en un negocio de restaurante, cafetería y hotel, con espacios aptos para acoger bodas y actos concurridos.

El castillo de La Zoreda. / Luisma Murias

La Zoreda

El cierre de la Quinta del Ynfanzón se suma al del hotel La Zoreda, en Oviedo, que dejó el año pasado 29 bodas en el aire. Los entonces gerente, el grupo Vimasa, abandonó este establecimiento, otro clásico de las bodas asturianas, a finales del mes de octubre. La decisión afectó a un total de 46 trabajadores, de los que trece fueron recolocados en otros negocios, y 33 estuvieron abocados a ir al paro.