El Colegio Santo Ángel alegra la Navidad a los ancianos de la residencia Plaza Mayor

Los alumnos del Colegio Santo Ángel, cantando villancicos a los mayores de la residencia Plaza Real de Gijón.

Los alumnos del Colegio Santo Ángel, cantando villancicos a los mayores de la residencia Plaza Real de Gijón. / Lne

La Navidad llegó un poco antes este año a la residencia Plaza Real Colisée Gijón gracias a la visita que el alumnado de 6º de Educación Primaria del Colegio Santo Ángel realizó a los usuarios este miércoles. Los niños y niñas sorprendieron a los ancianos con la lectura de poemas y cuentos, sin olvidarse de poner banda sonora al evento con un recital de villancicos tal como se ve en la imagen, que inmortaliza un instante de la jornada intergeneracional.

TEMAS

Gijón se convierte en la capital de la magia: cuatro espectáculos en Begoña, la gran gala del Jovellanos y magos campeones del mundo

El temporal azota Asturias y el fuerte oleaje se deja ver en la costa de Gijón: Emergencias insta a "alejarse de muelles y paseos marítimos"

La decisión final sobre la obra de Piñole: volverá a su museo hasta que pueda ir a Tabacalera

Del autobús gratis en toda la ciudad a regar viales y acopios de material en El Musel: las 15 medidas en marcha ante la alerta por contaminación en la zona oeste de Gijón

