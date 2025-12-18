El Colegio Santo Ángel alegra la Navidad a los ancianos de la residencia Plaza Mayor

La Navidad llegó un poco antes este año a la residencia Plaza Real Colisée Gijón gracias a la visita que el alumnado de 6º de Educación Primaria del Colegio Santo Ángel realizó a los usuarios este miércoles. Los niños y niñas sorprendieron a los ancianos con la lectura de poemas y cuentos, sin olvidarse de poner banda sonora al evento con un recital de villancicos tal como se ve en la imagen, que inmortaliza un instante de la jornada intergeneracional.