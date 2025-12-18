El Colegio Santo Ángel alegra la Navidad a los ancianos de la residencia Plaza Mayor
La Navidad llegó un poco antes este año a la residencia Plaza Real Colisée Gijón gracias a la visita que el alumnado de 6º de Educación Primaria del Colegio Santo Ángel realizó a los usuarios este miércoles. Los niños y niñas sorprendieron a los ancianos con la lectura de poemas y cuentos, sin olvidarse de poner banda sonora al evento con un recital de villancicos tal como se ve en la imagen, que inmortaliza un instante de la jornada intergeneracional.
- Como Franco viviríamos mejor: el deportista leonés de 90 años que asombra en un parque de Gijón por su flexibilidad y agilidad
- Las razones del cierre indefinido de la histórica Quinta del Ynfanzón (y la leyenda de su supuesto fantasma no tiene nada que ver)
- Este es el mítico bar de Fomento, en Gijón, que se despide tras dos décadas: 'Fue inolvidable
- El pequeño barrio (junto al mar) de Gijón que quiere ser el más navideño: así lo decoran sus propios vecinos
- Los mejores callos de España se cocinan en un restaurante de Gijón y viajaron hasta París para participar en el campeonato más prestigioso del mundo: 'Que bonito es presumir de Asturias
- La cadena de bollería más famosa de España abre su segundo establecimiento en Gijón en un 'espacio moderno y acogedor
- Aterriza en Gijón la pastelería más moderna y que será la más grande hasta la fecha: tortitas en forma de osito, gofres de arcoíris o cupcakes en forma de unicornio
- Gijón estrena un nuevo festival de música para el próximo verano: se llama WAY! y ya tiene a sus primeros artistas confirmados