Comprar en las tiendas del barrio tiene premio esta Navidad en Gijón: "Es una buena forma de hacer piña"

Comprar en El Coto esta Navidad puede tener premio. La asociación vecinal del barrio, liderada por Christian Guisado, ha puesto en marcha desde principios de mes y hasta el 31 de diciembre una campaña de apoyo a los comercios de la zona, cuyo objetivo es "dinamizar el barrio y fomentar las compras en los establecimientos de proximidad". "Es una buena forma de hacer piña entre los profesionales y los vecinos", celebran los responsables de los bares y tiendas que se han inscrito.

En total, cuarenta negocios están participando en la iniciativa, con la que sus clientes pueden rellenar un tique con cada compra y entrar en el sorteo de 10 bonos de 50 "cotinos", equivalentes a 50 euros, para gastar en los propios comercios adheridos. Será el 4 de enero cuando se conozcan qué compradores son los agraciados esta vez.

Comprar en las tiendas del barrio tiene premio esta Navidad en Gijón (en imágenes) / Marcos León

Desde que dio comienzo la campaña, en los negocios han notado una mayor afluencia de gente. "La gente se anima a salir a comprar con este tipo de iniciativas, que además sirven para concienciar de la importancia de que continúe habiendo establecimientos abiertos que le dan vida al barrio", manifiesta Héctor Fuente, gerente de la tienda Muebles del Turia, en la calle Feijoo. "El año pasado ya participamos y tuvimos aquí expuesta la cesta que se sorteó y hubo muy buena aceptación. Está claro que así se potencian las ventas", asevera.

En esta misma calle se encuentra La alacena de Mg, un negocio de alimentación y comida para llevar que se apunta a todos los planes que impulsan desde la asociación. "Se implican mucho en ayudarnos y nos viene genial porque hay muchos comercios en el barrio", agradece la dueña de este establecimiento, Natalia Martín, que añade que "el sorteo de diez tiques es una buena idea porque es una manera de agradecerles a nuestros clientes que sigan confiando en los pequeños comercios, que somos lo que les damos vida a las calles y los que cuidamos la cercanía".

Los vecinos, animados a salir a la calle

Los dulces de Lolailo, una tienda que lidera Patricia Yepes, es otro de los negocios que celebra formar parte de la campaña comercial navideña de El Coto. "A la gente le encanta. Están deseando firmar para tener más opciones en el sorteo", expresa Yepes, para la que diciembre es el mes de mayor actividad del año. "No paro de hacer roscones, panettones, polvorones, mazapanes… Estoy a tope, pero siempre es una suerte poder tener tanto trabajo", remarca.

En las barras y las mesas de los bares del barrio también se habla de este plan. En la cafetería Burbia, cuya encargada es Alexandra Aponte, no dudaron en sumarse a la lista de participantes. "Es una iniciativa que genera un buen ambiente. Muchas veces están con las bromas de si les va a tocar algún bono", señala Aponte.

Por otro lado, la asociación vecinal ya ha compartido su programación para la Navidad, que cuenta con diversas actividades como una ruta de belenes el 21 de diciembre, la recepción de Papá Noel el día 22 en el centro municipal o la recepción del Príncipe Aliatar, que será el 28 en la iglesia de San Nicolás de Bari.