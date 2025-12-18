Debates en el consejo de Medio Ambiente: el Cerillero triplica en partículas sedimentables por polución a Viesques

Aunque no estará completado hasta octubre del año que viene, los primeros resultados del estudio sobre partículas sedimentables encargado por el Ayuntamiento de Gijón a la Universidad de Oviedo vuelve a evidenciar con datos los problemas de contaminación que sufre la zona oeste de Gijón. En este caso por la cercanía de la industria.

Sobre tres puntos de control –uno en el deposito de aguas que la EMA tiene en El Cerillero, otro en el entorno del laboratorio de sanidad animal de Jove y el tercero en el campus de Viesques– la deposición total de PM10 en El Cerillero triplica la registrada en Viesques y dobla a Jove.

El objetivo del estudio es determinar la deposición atmosférica de elementos metálicos. En el punto de El Cerillero el valor es de 239 miligramos por metro cuadrado al día. Un "valor elevado" para deposición seca y que impacta más al compararlo con los registros en entornos más limpios. Además, el hecho de que en esos depósitos haya una alta fracción de insolubles indica a los especialistas que el material depositado es predominantemente polvo mineral o industrial.

Son datos que se ofrecieron ayer a los miembros del consejo sectorial de Medio Ambiente por parte del edil responsable del área, el popular Rodrigo Pintueles, y su equipo, junto a las mediciones de la estación móvil de control de la calidad del aire y los episodios de activación del protocolo de contaminación en la zona oeste a lo largo de 2025: 6 con una duración de 16 días.

"Es una cuestión que preocupa y genera importantes molestias a los vecinos de la zona oeste y para cuya solución se hace imprescindible contar con una mayor implicación del Principado como administración responsable en la materia. Una implicación con la que, lamentablemente, no hemos podido contar hasta ahora a pesar de haberles sido solicitada", sentenció Pintueles tras recordar la falta de contestación a algunas de sus misivas.

Al consejo se le informó también sobre el remate final de los trabajos de renaturalización del Piles y Gijón Ecoresiliente, la actualización del plan contra el ruido, el censo sobre edificios con amianto, desvelado por LA NUEVA ESPAÑA, y la recuperación ambiental del arroyo del Pisón.