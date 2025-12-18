La decisión final sobre la obra de Piñole: volverá a su museo hasta que pueda ir a Tabacalera

Los cuadros de Nicanor Piñole será almacenados en dependencias municipales mientras duren las obras de reforma del edificio del Asilo Pola que albergaba el museo del pintor en la plaza de Europa y a esa ubicación allí volverán hasta la apertura de su futura ubicación en complejo artístico de Tabacalera, en Cimavilla. Así lo han pedido los albaceas de la obra de Piñole en la reunión que mantuvieron esta mañana con responsables del Ayuntamiento y así ha quedado acordado. Igual que ha quedado acordaba la organización de una gran exposición sobre el pintor en 2028, coincidiendo con los 150 años de su nacimiento.

Esto conlleva un paso atrás en la hoja de ruta municipal que había planteado que la obra de Piñole diera el salto de su museo a una exposición en el Palacio Revillagigedo y de allí a Cimavilla. El cierre del museo generó una movilización política y vecinal y el destino de los cuadros fue afeado por la comisión que controla el legado que la viuda de Piñole hizo a la ciudad ya que suponía contradecir las condiciones de la decisión.

Participantes en la reunión sobre la obra de Piñole. / Lne

Ahora las partes llegan a un punto de consenso. "Hemos vuelto a demostrar que este gobierno actúa sin imposiciones y buscando siempre el consenso. Lo importante siempre fue lograr las mayores garantías para la colección Piñole y eso es lo que hoy se ha firmado", explicó la concejala de Cultura, Museos e Industrias Creativas, Montserrat López Moro, tras la reunión.

López Moro destacó la implicación de todas las entidades culturales de la ciudad y la voluntad constructiva de las mismas. "Gijón ha dado un ejemplo de cómo se valora y se cuida la cultura. Ha sido un proceso muy fructífero para la ciudad", afirmó la concejala forista.