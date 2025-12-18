Detenido un empresario de Gijón por falsificación de documentos durante una década

Importante operación de la Policía Nacional para detener a un empresario de Gijón que llevaba una década falsificando documentos para obtener autorizaciones. Así lo ha comunicado la Jefatura Superior de Policía de Asturias al respecto de una operación que llevaba abierta desde mayo y que se ha saldado con la detención y el registro de la empresa del implicado. Este, tras pasar a disposición judicial, ha quedado en libertad provisional según confirman fuentes policiales.

La investigación ha corrido a cargo de la policía Nacional en Asturias junto con la Unidad de Cooperación de la Policía Nacional en el Principado de Asturias, que tuvo funciones de policía judicial. El operativo se desarrolló con la detención del citado empresario y el registro de la sede social de la empresa por "presuntos delitos llevados a cabo durante una década de falsificación de documentos para la obtención de autorizaciones".

La investigación comenzó en mayo. Se determinó que durante todo ese tiempo, es decir, diez años, el detenido habría obtenido varias decenas de autorizaciones administrativas en la región usando "documentos falsificados". Los documentos falsificados eran, entre otros, licencias municipales de apertura de establecimientos repartidos por toda Asturias.

Hubo un registro

Durante el registro, explican fuentes policiales, se procedió a la incautación de la máquina de escribir que, presuntamente, se usaba para confeccionar esos documentos. Eran documentos base manipulados para usar plantillas, así como diversa documentación. Explican desde la Policía Nacional que el objetivo era acortar los plazos de tramitación de las autorizaciones administrativas lo que "facilitaría al empresario una ventaja en el control del mercado y un perjuicio para la competencia empresarial". El detenido quedó en libertad, quedando a disposición de la autoridad judicial.