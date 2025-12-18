La fortuna sonríe a Asturias a pocos días del gran sorteo de Navidad: segundo premio de la Lotería Nacional en Gijón
El número agraciado ha sido el 46.845 y se ha vendido en otras diez provincias
S. C.
A pocos días del gran sorteo de Navidad, la fortuna sonríe a Gijón. La Lotería Nacional ha dejado un Segundo Premio (60.000 euros al número) que se ha vendido en el Despacho Receptor número 35795, situado en Gran Capitán, 14. El número agraciado con este segundo premio ha sido el 46.845 que se ha vendido también en otras diez provincias: Almería, Ceuta, Córdoba, Huelva, Las Palmas, Murcia, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Tarragona y Toledo. El primer premio del sorteo recayó sobre el número 55.398. Los reintegros fueron para los números 8, 3 y 9.
El sorteo de la Lotería Nacional es uno de los que tiene más historia en España. Se juega los jueves y los sábados aunque también hay sorteos extraordinarios como el de Navidad. Participar es sencillo. En los ordinarios y en los extraordinarios puedes hacerlo tanto en las administraciones de Lotería repartidas por toda España como a través de la página web de Loterías del Estado y otras plataformas.
- Como Franco viviríamos mejor: el deportista leonés de 90 años que asombra en un parque de Gijón por su flexibilidad y agilidad
- Las razones del cierre indefinido de la histórica Quinta del Ynfanzón (y la leyenda de su supuesto fantasma no tiene nada que ver)
- Este es el mítico bar de Fomento, en Gijón, que se despide tras dos décadas: 'Fue inolvidable
- El pequeño barrio (junto al mar) de Gijón que quiere ser el más navideño: así lo decoran sus propios vecinos
- Los mejores callos de España se cocinan en un restaurante de Gijón y viajaron hasta París para participar en el campeonato más prestigioso del mundo: 'Que bonito es presumir de Asturias
- La cadena de bollería más famosa de España abre su segundo establecimiento en Gijón en un 'espacio moderno y acogedor
- Aterriza en Gijón la pastelería más moderna y que será la más grande hasta la fecha: tortitas en forma de osito, gofres de arcoíris o cupcakes en forma de unicornio
- Gijón estrena un nuevo festival de música para el próximo verano: se llama WAY! y ya tiene a sus primeros artistas confirmados