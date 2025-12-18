La fortuna sonríe a Asturias a pocos días del gran sorteo de Navidad: segundo premio de la Lotería Nacional en Gijón

A pocos días del gran sorteo de Navidad, la fortuna sonríe a Gijón. La Lotería Nacional ha dejado un Segundo Premio (60.000 euros al número) que se ha vendido en el Despacho Receptor número 35795, situado en Gran Capitán, 14. El número agraciado con este segundo premio ha sido el 46.845 que se ha vendido también en otras diez provincias: Almería, Ceuta, Córdoba, Huelva, Las Palmas, Murcia, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Tarragona y Toledo. El primer premio del sorteo recayó sobre el número 55.398. Los reintegros fueron para los números 8, 3 y 9.

El sorteo de la Lotería Nacional es uno de los que tiene más historia en España. Se juega los jueves y los sábados aunque también hay sorteos extraordinarios como el de Navidad. Participar es sencillo. En los ordinarios y en los extraordinarios puedes hacerlo tanto en las administraciones de Lotería repartidas por toda España como a través de la página web de Loterías del Estado y otras plataformas.