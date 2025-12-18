Gijón se convierte en la capital de la magia: cuatro espectáculos en Begoña, la gran gala del Jovellanos y magos campeones del mundo

Gijón es una ciudad que hechiza y, ahora, también será la capital de la magia. Y eso es así porque, un año más, vuelve la Semana de la Magia, una cita que llega con su decimoprimera edición cargada de espectáculos y novedades. Además de la gran gala en el Teatro Jovellanos, que en realidad serán cuatro galas, en esta edición el paseo de Begoña se convertirá en el epicentro de un certamen gracias a la celebración de decenas de espectáculos a pie de calle completamente gratis.

La Semana de la Magia traerá también a algunos de los mejores magos del mundo, como Léa Kyle, Mad Edgar, Florian Sainvet o Daniel K, entre muchos otros. La cita, además, está a la vuelta de la esquina, puesto que arranca el próximo 20 de diciembre, es decir, este sábado, y se prolonga hasta el 4 de enero, que cerrará con una gran actuación de hipnosis.

«Es una de las citas culturales más esperadas de la programación navideña», aseguró este jueves el presidente de Divertia, el concejal no adscrito Oliver Suárez, durante la presentación del certamen en la sala de prensa del Ayuntamiento. Junto a él estuvo José Armas, «El Ilusionista», quien es director de la Semana de la Magia y forma además parte del elenco de magos participantes.

Suárez destacó que el festival no se queda solo en las galas del Teatro Jovellanos, sino que uno de los puntos fuertes será que habrá espectáculos en el paseo de Begoña durante todos los días. Todos ellos, además, serán gratis. «La gente podrá ver a muchos magos de la tele a pie de calle», aseguró, por su parte, José Armas. En Begoña habrá entre tres y cuatro espectáculos al día, salvo el 3 de enero, que solo habrá dos, y el día 4, cuando todo se centrará en el citado show de hipnosis.

La presentación de la Semana de la Magia / LNE

El festival arranca el día 20. Habrá tres actuaciones del Mago Roger, quien seguirá al día siguiente con otros tres espectáculos. El lunes 22 de diciembre actuarán Sasha y Connie, mismas participantes para el martes. Tinín el Mago tomará el protagonismo el viernes 26 de diciembre, que será cuando se celebre la primera gala en el Teatro Jovellanos.

El sábado 27 volverá a estar Tinín el Mago en Begoña, mientras que habrá dos galas en el Jovellanos: una a las 17.00 horas y otra a las 20.30 horas. El 28 de diciembre serán las otras dos, una a las 12.00 y otra a las 17.30 horas. El lunes 29 y el martes 30 actuará Samuel Moreno en Begoña, y los días 2 y 3 de enero será el turno de Iván Santacruz. La gala de hipnosis queda, por tanto, para el domingo 4 de enero, a las 19.00 horas.

El show traerá a algunos de los mejores magos del mundo. Varios de ellos son campeones del mundo en sus especialidades. En la presentación se citó a Léa Kyle, campeona de magia en general, quien destaca «por poder cambiar de atuendo en cuestión de segundos». También se citó a Florian Sainvet, al español Mad Edgar, así como a Daniel K. Estarán también en Gijón nombres como Gérald LeGuilloux o los ya citados Sasha, Connie, Tinín el Mago, Mago Roger, Samuel Moreno o Iván Santacruz.