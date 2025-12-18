Gijón pierde a un hostelero mítico: fallece Gelu Castañón, fundador del Café Gregorio en La Arena

La hostelería gijonesa esta de luto. Ángel Castañón Loché, "Gelu", fundador del mítico Café Gregorio del barrio de La Arena, falleció este jueves a los 64 años de edad. "Gelu era puro Gijón. Siempre al tanto de todo lo que sucedía en su entorno, siempre generoso y con una risa inconfundible", señalaba Rafa Gutiérrez, de la librería La Buena Letra, tras conocer su pérdida.

Gelu Castañón fundó el popular negocio de LaArena en 1985 junto a su hermano Chano, fallecido en 2017. El café lo vendió con motivo de su jubilación en 2023. Hasta su cierre, el Café Gregorio siempre fue punto de encuentro para los gijoneses. Otro de sus hermanos, Chema Castañón, regentó hasta su jubilación la popular librería Paradiso.

En la sala 2 del tanatorio de Cabueñes descansan sus restos mortales. La capilla del centro acogerá el sábado la celebración de la palabra en su honor a las 13 horas. Deja mujer, Natalia Rodríguez, y una hija, Nieves.