El Hospital de Cabueñes acoge el emotivo adiós a 126 trabajadores jubilados, ejemplo de "constancia"
La gerente ensalza una trayectoria dedicada "a curar, cuidar, acompañar y aliviar a los demás"
El salón de actos del Hospital Universitario de Cabueñes acogió este jueves un emotivo homenaje a los 126 profesionales del área sanitaria V que este año finalizan su etapa laboral. La ceremonia, conducida por Amalia Franco, coordinadora de Calidad e Innovación del área, sirvió para reconocer una trayectoria dedicada a "curar, cuidar, acompañar y aliviar a los demás".
Durante la apertura, Franco destacó la carga emocional del evento: "Es nuestro pequeño gesto para agradeceros todo lo que nos habéis dado: algunos seguimos con el despertador y los turnos, vosotros habéis alcanzado una más que merecida meta". Por su parte, la gerente del área V, María Luisa Sánchez, subrayó que "la sanidad que hoy tenemos se ha construido piedra a piedra, turno a turno y consulta a consulta gracias a su constancia". Ruth Fernández, directora de profesionales del Sespa, definió a Cabueñes como "un hospital que abraza y genera un sentido de pertenencia difícil de explicar".
En representación de los jubilados, la médica de familia Isolina Rodríguez rememoró con nostalgia los precarios inicios de su generación, destacando que "la medicina se hace en equipo". Asimismo, la enfermera Ana Rosa Manterola emocionó al auditorio al recordar que "la valoración de lo que somos empieza por nosotros, pero cuando el reconocimiento llega de los demás, es sumamente satisfactorio". Tras la entrega de distinciones, los 126 homenajeados, que recibieron un detalle y entre los que se sortearon unas cestas, iniciaron una nueva etapa que, en palabras de una de las ponentes, "jubilación viene de júbilo", emoción que se siente ahora al descansar tras una vida de servicio público.
