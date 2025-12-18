Javier Martínez, nuevo presidente de la patronal asturiana de hostelería y turismo: "Encontrar personal cualificado es nuestra mayor dificultad"

Javier Martínez Fernández (León, 1965), nuevo presidente de la patronal hostelera asturiana Otea y socio del grupo Gavia, tiene ante sí una carpeta nutrida de retos. Contrario a la implantación de una tasa turística en la región, el empresario, que releva en el cargo a José Luis Álvarez Almeida y formará tándem con Fernando Corral, destaca la importancia "económica y social" del sector hostelero, aquejado de una falta de personal que "preocupa". Otea refuerza en este periodo su cúpula con dos nuevas vicepresidencias y, en Gijón, se potenciará la parte de hotelería.

¿Cómo afronta esta etapa?

Con responsabilidad, respeto y mucha ilusión. Hay una estructura creada con el legado que nos deja el anterior presidente, José Luis Álvarez Almeida. Es una etapa muy positiva a la que dar continuidad, como a todo proyecto en el que venimos trabajando en Otea desde sus inicios.

¿Qué legado deja Álvarez Almeida?

Una gran huella. Él llevó a cabo la fusión de las tres asociaciones y a lo largo de estos años ha conseguido posicionar Otea en lo más alto del reconocimiento empresarial. Se nos va un gran presidente, pero es un orgullo que lo haga a Hostelería de España. Por esa cercanía tendremos una mayor capacidad de reacción que otras comunidades respecto a las problemáticas que haya en otras zonas del país. En Otea tenemos voz y nos escuchan todas las instituciones importantes. Se nos tiene en cuenta a la hora de tomar decisiones. Tenemos la posibilidad de descolgar el teléfono y que nos atiendan los alcaldes de las ciudades, el Principado... Hay una interlocución fluida y positiva.

¿Qué relevancia tiene la hostelería para Asturias?

Es una actividad económica muy importante para la región y el empleo. Representamos el 12 % del PIB, casi el 13 % de la contratación de personal... También representamos la parte del ocio y disfrute de los asturianos.

¿Cuáles son los principales retos de Otea?

Hay muchos frentes abiertos, desde reforzar las juntas locales para seguir hablando con todos nuestros asociados a potenciar comarcas o municipios donde no haya junta local. Incluso crearlas porque es la forma más directa de llegar al asociado y escuchar sus necesidades. Queremos que Otea sea el interlocutor que ponga en manos del asociado todas las herramientas jurídicas, técnicas, de comunicación...

¿En qué momento se encuentra el sector hostelero?

En uno de crecimiento. Después de las dificultades de la época del covid, Asturias ha salido muy reforzada. Se han hecho las cosas bien. Somos un refugio turístico huyendo de zonas de temperaturas más altas y el turista va buscando calidad gastronómica o paisajística. Hay que trabajar en esa línea.

Habrá también dificultades.

La principal es la de encontrar personal cualificado. Queremos seguir dando ese nivel de calidad no solo a los turistas sino al propio sector y ciudadanos. Es un reto encontrar métodos de formación y de contratación de personas, que a lo mejor puedan venir de fuera, para cubrir esas necesidades. También está la dificultad del incremento de los costes; tenemos que seguir haciendo que las empresas sean sostenibles y ganen dinero para tener unas instalaciones en mejores condiciones. Y que el turista marche contento por el servicio que se le da.

¿Preocupa esa falta de mano de obra?

Mucho. Cada año que pasa se complica. A veces hay establecimientos que no pueden desarrollar plenamente su actividad por ese motivo. Y, en segundo plano, hay que encontrar mano de obra cualificada. Cuesta encontrar gente decidida a crecer y desarrollar su actividad profesional en el sector. Vemos que hay carencia de personal en otros sectores: el metal, el transporte, la construcción... Una de las formas de paliar esas necesidades es ofrecer sueldos dignos a personas que vengan de fuera, a asentarse aquí. Es básico encontrar profesionales que quieran venir a trabajar en el sector, no trabajadores temporales que estén a la espera de una cosa nueva.

¿Y en qué punto está el sector turístico?

Asturias es un privilegio comparado con otros lugares que a lo mejor pueden empezar a tener un poco de fatiga; ha mantenido en verano ese pequeño crecimiento mientras otras provincias han tenido un pequeño retroceso. Estamos en un punto envidiable y con capacidad de crecimiento. Asturias está en un 51 % de capacidad media de la hotelería y en un 25 % en turismo rural.

Desde hace un tiempo se menciona el desafío de la desestacionalización.

Es importante, al igual que buscar un turismo de calidad. Hay que utilizar herramientas público-privadas que sirvan para desestacionalizar ese turismo. Se pueden hacer productos ayudados por la Administración para fomentar el turismo de naturaleza, cultural, gastronómico... Que no sean concentraciones de vacaciones en pleno verano para así garantizar una distribución más equitativa del trabajo a lo largo de todo el año. Respecto al turismo rural, la campaña de los bonos del Principado ha sido muy positiva para revitalizarlo.

¿Cómo es la relación Otea-Principado?

Muy buena. Hay una lealtad institucional y un diálogo fluido. Somos un motor económico importante para Asturias. Debemos ser escuchados y tener un marco normativo estable para favorecer la inversión y no penalizar el emprendimiento. Estamos en buena sintonía, el Principado está escuchando las necesidades y problemas y poniendo el foco para afrontarlos y solucionarlos.

¿Cuál es la postura de la patronal respecto a la planeada tasa turística?

De oposición. Entendemos que no beneficia nada al sector, que le impide ser competitivo respecto a otras comunidades. Y que no hay situaciones de carga en determinados destinos, sino que puedan ser saturaciones puntuales en épocas de máxima llegada de turistas. Desconocemos también hacia dónde va a ir destinada la recaudación.

Prosiga.

El Principado recauda por ingresos fiscales relacionados con turismo 474 millones de euros, de los cuales 180 van destinados al Principado, 53 a los ayuntamientos. Entendemos que con esta recaudación sirven para enfrentar aquellos incrementos que puedan producirse por la llegada de turistas en limpieza, seguridad, sanidad... De cada 100 euros que se ingresan por turismo, se ingresan otros 42 por sectores indirectos como ganadería, comercio o industria. Y de cada 100 empleos que se generan, 37 son indirectos para dar servicio a la hostelería. El sector turístico debe seguir apoyando los ingresos del Principado, pero no podemos meterle una tasa que nos sitúe en inferioridad de condiciones.

¿Se plantean alguna acción para expresar ese rechazo?

Nosotros no creamos las leyes, las escuchamos, analizamos y mostramos, en este caso, nuestro desacuerdo. Estamos a la espera de cómo se aplicará la tasa, dónde irá el dinero... y luego ya podremos tomar medidas.

Entiendo que, por lo que comenta, Asturias está lejos de una masificación turística.

Como pasa en otras comunidades, puede haber una concentración más elevada en momentos puntuales, en agosto y zonas de playa. Pero esa no se solucionará con una tasa turística. Cuando llega una familia con cuatro miembros y se le mete una tasa, supone una carga importante. Creemos que es un impuesto a las vacaciones. Se podría hablar de por qué no se ponen tasas a los aviones o autocaravanas y por qué solo a los alojamientos.

Volotea ha confirmado nuevos destinos internacionales desde el Aeropuerto de Asturias.

Hay que felicitar a Jorge García, viceconsejero de Movilidad, por la agilidad en la negociación tras la marcha de Ryanair. Ya hemos llegado a los dos millones de pasajeros, se está haciendo un trabajo brillante, con una apuesta decidida. El apoyo a Volotea es importante para estar comunicados.

¿Las viviendas de uso turístico son una amenaza o una oportunidad?

Son una demanda que tiene ahora el mercado y que hay que atender. No estamos en contra, pero pretendemos que estén reguladas en las mismas condiciones que cualquier otro tipo de alojamiento. Queremos convivir todos, pero con las mismas condiciones.

El Gobierno regional está muy vigilante con los alquileres ilegales.

Estamos muy contentos de que se estudie esta problemática porque vemos como hay una saturación de viviendas de uso turístico en toda España. Esto hace que haya problemas de convivencia con los vecinos, con el uso residencial. Si se regulan estas viviendas desaparecerá en gran medida la competencia desleal y se profesionalizará bastante el sector. Vemos que el esfuerzo que está haciendo el Principado es muy importante para normalizar estas viviendas.

Volviendo a la hostelería, ¿cómo afectaría la medida de la reducción de la jornada laboral a su actividad?

Afecta porque es complicado encontrar personal para cubrir una jornada laboral normal, como para encima reducirla... Creo que el sector de la restauración y de los servicios de turismo van a tener un incremento de los precios porque se está encareciendo todo, también la mano de obra, y si se reduce la jornada vamos a tener que tener más trabajadores, con más costes para las empresas. Una de las grandes problemáticas del sector es la rentabilidad de los establecimientos, que se ha disminuido en los últimos años por el crecimiento de los suministros o de las mercaderías.

¿Últimamente están cerrando muchos establecimientos hosteleros?

Después del covid ha habido una reducción. También, así como han crecido las viviendas de uso turístico, ha bajado el número de hoteles. No es solo por las rentabilidades, sino por las nuevas alternativas de consumo. Por ejemplo, en la restauración, por la masiva llegada de festivales y ofertas paralelas. Desde Otea lo apoyamos, pero siempre con una regulación y teniendo en cuenta un sector con 47.000 trabajadores que durante los doce meses paga impuestos y crea empleo.

En ese sentido, hace semanas estalló un conflicto por las fiestas de prao con las comisiones de festejos.

Otea apoya desde siempre las fiestas de prao. Lo que no apoya es el intrusismo de oportunistas que, escondiéndose tras las fiestas de prao, hacen un negocio paralelo en suelo público. Dícese de empresas o empresarios que, aprovechando la festividad, subcontrata bajo cubierta una actividad. No se debe utilizar el suelo público para hacer negocios.