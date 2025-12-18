La novedad que desde ya tiene el museo de las Termas Romanas de Campo Valdés, en Gijón

«Es un día feliz para este museo». De esta forma se expresó este jueves la concejala de Cultura, la forista Monserrat López Moro, respecto a la presentación de la nueva museografía audiovisual y sonora del museo de las Termas Romanas del Campo Valdés. Se trata de un material audiovisual de unos siete minutos que, con actores reales, trata de recrear como se vivía en el Gijón de finales del siglo I y principios del siglo II después de Cristo. «El compromiso que tenemos en el Ayuntamiento con el patrimonio es inquebrantable», aseguró la edil.

La presentación se produjo en el propio museo de las Termas Romanas de Campo Valdés. Durante su intervención, López Moro ofreció un repaso histórico de este yacimiento, desde su descubrimiento en 1903 por Calisto Alvargonzález y Julio Somoza, pasando por las actuaciones de los años ochenta del pasado siglo y llegando hasta su inauguración en 1995. «El objetivo de estos nuevos materiales buscan mejorar la visita y comprensión de este lugar», expresó la concejala sobre un proyecto que contó con fondos europeos.

Además, detalló que las Termas Romanas de Campo Valdés se encuentran en un gran momento ya que recibieron este año la cifra de 120.000 visitantes. En los nuevos materiales, que fueron grabados en Mérida en un complejo similar al que hay en Gijón, se trata de explicar cómo funcionaban las termas y las diferentes fases constructivas que ejecutaron los romanos. El vídeo se puede ver en castellano, inglés y asturiano.