La novedad que desde ya tiene el museo de las Termas Romanas de Campo Valdés, en Gijón
El centro museístico de Cimavilla logró 120.000 visitantes
«Es un día feliz para este museo». De esta forma se expresó este jueves la concejala de Cultura, la forista Monserrat López Moro, respecto a la presentación de la nueva museografía audiovisual y sonora del museo de las Termas Romanas del Campo Valdés. Se trata de un material audiovisual de unos siete minutos que, con actores reales, trata de recrear como se vivía en el Gijón de finales del siglo I y principios del siglo II después de Cristo. «El compromiso que tenemos en el Ayuntamiento con el patrimonio es inquebrantable», aseguró la edil.
La presentación se produjo en el propio museo de las Termas Romanas de Campo Valdés. Durante su intervención, López Moro ofreció un repaso histórico de este yacimiento, desde su descubrimiento en 1903 por Calisto Alvargonzález y Julio Somoza, pasando por las actuaciones de los años ochenta del pasado siglo y llegando hasta su inauguración en 1995. «El objetivo de estos nuevos materiales buscan mejorar la visita y comprensión de este lugar», expresó la concejala sobre un proyecto que contó con fondos europeos.
Además, detalló que las Termas Romanas de Campo Valdés se encuentran en un gran momento ya que recibieron este año la cifra de 120.000 visitantes. En los nuevos materiales, que fueron grabados en Mérida en un complejo similar al que hay en Gijón, se trata de explicar cómo funcionaban las termas y las diferentes fases constructivas que ejecutaron los romanos. El vídeo se puede ver en castellano, inglés y asturiano.
Suscríbete para seguir leyendo
- Como Franco viviríamos mejor: el deportista leonés de 90 años que asombra en un parque de Gijón por su flexibilidad y agilidad
- Las razones del cierre indefinido de la histórica Quinta del Ynfanzón (y la leyenda de su supuesto fantasma no tiene nada que ver)
- Este es el mítico bar de Fomento, en Gijón, que se despide tras dos décadas: 'Fue inolvidable
- El pequeño barrio (junto al mar) de Gijón que quiere ser el más navideño: así lo decoran sus propios vecinos
- Los mejores callos de España se cocinan en un restaurante de Gijón y viajaron hasta París para participar en el campeonato más prestigioso del mundo: 'Que bonito es presumir de Asturias
- La cadena de bollería más famosa de España abre su segundo establecimiento en Gijón en un 'espacio moderno y acogedor
- Aterriza en Gijón la pastelería más moderna y que será la más grande hasta la fecha: tortitas en forma de osito, gofres de arcoíris o cupcakes en forma de unicornio
- Gijón estrena un nuevo festival de música para el próximo verano: se llama WAY! y ya tiene a sus primeros artistas confirmados