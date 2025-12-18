De la Patagonia a Gijón: Mateo Di Noto, el joven argentino que encontró en la artesanía un nuevo comienzo

Cuando Mateo Di Noto llegó a Asturias hace tres años desde la Patagonia argentina no imaginaba que acabaría regresando, convertido en artesano y emprendedor, a la misma feria navideña donde encontró su primer trabajo en España. Hoy, junto a su compañera Flor Mazzone, Di Noto es uno de los protagonistas del Feria Nacional de Artesanía de Gijón, inaugurado en la plaza del Seis de Agosto, con un proyecto propio que simboliza el espíritu de reinvención que late estos días entre los puestos.

Aquella experiencia, hace ahora tres años, fue el punto de partida de un proceso que acabaría llevándoles a crear Bosque Taller Artesano, un emprendimiento basado en piezas únicas hechas a mano. “Desde que llegamos nos reinventamos un poco y nos dedicamos de lleno a la artesanía hace dos años”, explica.

Emprender lejos de casa

Di Noto y Mazzone proceden de Argentina y actualmente residen en Moaña (Galicia), aunque estos días compaginan su presencia en Gijón con la feria navideña de Oviedo. Su propuesta se basa en la creación de joyería y complementos únicos, sin repetir diseños. “No hacemos una pieza igual a otra, esa es nuestra identidad”, señala Di Noto, que trabaja principalmente con metales y pátinas naturales, mientras Flor pinta a mano sobre madera, arcilla y papel.

El emprendimiento nació, según relata, de la necesidad y del cambio vital que supuso emigrar. “En Argentina habíamos hecho diferentes cosas, pero no nos dedicábamos de lleno a esto”, apunta. Hoy, la campaña navideña se presenta como un momento clave: “Es una linda temporada para trabajar y estamos muy contentos”.

Una feria consolidada

Junto a historias como la de Mateo, la feria, que suma ya más de treinta ediciones, ofrece una amplia variedad de propuestas artesanas. En total participan 21 puestos, con creadores llegados de distintos puntos de Asturias y de fuera de la región, que presentan joyería, cerámica, madera, ilustración, cuero y piezas decorativas, todas ellas elaboradas de forma artesanal y en series limitadas.

La feria apuesta por productos hechos a mano y de calidad, seleccionados para evitar la repetición de artículos y ofrecer al público una experiencia diferente, convirtiéndose en una alternativa al consumo masivo y en un espacio para conocer de cerca a quienes están detrás de cada creación. Así lo explica Luis Sánchez, presidente de la Asociación Sindicato de Artesanos de Asturias, entidad organizadora de la feria. “Seleccionamos las propuestas para traer productos de calidad y que no estén muy vistos en Gijón”, señala, destacando la importancia de ofrecer espacios de venta directa para quienes comienzan.

El mercado abre hasta el 5 de enero en horario de mañana y tarde -de 10.30 a 14.30 y de 17.00 a 21.00-, con excepción de Nochebuena, Nochevieja, Navidad y Año Nuevo, y se ha consolidado como una de las citas fijas de la Navidad gijonesa.

La vicealcaldesa de Gijón, Ángela Pumariega, subrayó durante la inauguración que la feria es “uno de los imprescindibles de la Navidad gijonesa” y animó a vecinos y visitantes a acercarse para adquirir “productos únicos que apoyan a nuestros artesanos y emprendedores”.

Entre ellos está Mateo, que vive su presencia en Gijón casi como un cierre de ciclo. “Empezamos trabajando en Asturias y ahora volvemos con nuestro propio emprendimiento”, resume. Un regreso distinto, pero cargado del mismo espíritu que define al mercado: crear, compartir y empezar de nuevo.