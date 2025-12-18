Siete años de cárcel por distribuir pornografía infantil
C. T.
La Audiencia Provincial dictó sentencia contra el hombre de 76 años que llegó a acumular 184.508 archivos de carácter pedófilo, imponiéndole una pena de cárcel de siete años de prisión. Su detención se produjo después de que en los meses de julio y agosto de 2022, la Brigada de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional descubriera la ingente cantidad de contenido pedófilo que había ido descargando este individuo. En el juicio, celebrado el pasado mes de septiembre, aseguró que nunca tuvo "la intención de que lo que yo viera se pudiera traspasar a otra gente. Nunca intenté hacer daño a nadie, solo veía algo que me agradaba, que eran vídeos de ‘lolitas’", expresó ante los magistrados.
Según su testimonio, fue un amigo el que le recomendó descargarse un programa con el que "bajar películas de todo tipo, desde infantiles, para mis nietos, como de pesca, caza y cocina". Aseguró que borraba todos los archivos que le "desagradaban" y reconoció que no era consciente de que todos los documentos que iba descargando se compartían con otros usuarios. Sus declaraciones no han sido suficientes para evitar una sentencia de siete años de prisión por el delito de distribución de pornografía infantil. ◼
