Talentia, la brújula que apunta al empleo, y se celebra en Gijón

LABoral Centro de Arte, en Gijón, se transformó ayer en una brújula gigante para el futuro académico de más de 3.000 adolescentes asturianos o personas en búsqueda de dar plus cualificativo –o un golpe de timón, según sea el caso– a su carrera laboral. El complejo acogió la feria de orientación profesional Talentia, donde la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, y la consejera de Educación, Eva Ledo, lanzaron un mensaje al unísono: educación y empresa van de la mano en términos formativos. Mientras Calvo lamentaba que "las empresas no encontramos personas formadas" y que los jóvenes se ven abocados a abandonar la región porque no hallan "el puesto de trabajo que desean", Ledo subrayó la importancia intrínseca de la cuestión y de este evento para el Principado –donde su ramo invierte 200.000 euros–, además del anhelo de coser el tejido educativo y empresarial, teniendo este último un "papel fundamental" a día de hoy en la formación del alumnado.

Entre esa marea de dudas y 68 stands caminaba Rodrigo Miñarro, alumno de 16 años del IES La Laboral, de Gijón. Atraído por la mecánica y la automoción, el joven se detuvo con especial interés ante el stand del CIFP de Mantenimiento y Servicios de La Felguera, donde se mostraba un simulador de soldadura. Entre sus intereses, también contempla hacerse gruista, como su padre, aunque conductor de autobús es una opción que descubrió en el expositor de Alsa.

Jorge Rodríguez, del IES La Ería, de Oviedo, y de la misma edad, también se animó a probar este simulador. Aunque Jorge tiene la mente puesta en la programación o el doblaje, tras quitarse las gafas de realidad virtual admitió que la práctica directa en los stands es un "buen gancho" para descubrir vocaciones ocultas.

La feria también sirvió para visibilizar el talento femenino en sectores técnicos. Olaya Tejerina, futura técnica de Química y Salud Ambiental en el IES Nº 1 de Gijón, explicaba a los visitantes cómo analizan bacterias E. coli en alimentos, con sus compañeras María Carla Aguilera, Aitana González, Miriam Rodríguez y Sara Canga. "No sabía bien qué elegir, pero quería ayudar al medio ambiente y una charla en el instituto me hizo decantarme", explica la chica, demostrando que la FP es una primera opción vocacional y no un plan B, al igual que este tipo de ferias o iniciativas que llevan el sector profesional al alumnado son útiles. Sus compañeras, a su vez, también argumentaron su elección en que es un módulo con "bastante salida profesional".

Alex Nieto e Iker González, alumnos del CIFP Hostelería y Turismo de Gijón, valoraban desde este stand la experiencia de "curtirse" sacando menús reales cada semana y les gusta el ambiente laboral, aunque lanzaron un mensaje sin edulcorar: "Este es un gremio que o te gusta, o acabas quemado; son horarios muy sacrificados", remataron los jóvenes, en ciernes de comenzar sus primeras prácticas en empresas del sector.