El temporal azota Asturias y el fuerte oleaje se deja ver en la costa de Gijón: Emergencias insta a "alejarse de muelles y paseos marítimos"

El fuerte oleaje vuelve a azotar la costa. Quienes se acercaron este jueves en Gijón por la playa de San Lorenzo o la punta de Lequerica, por ejemplo, pudieron comprobar cómo las olas azotaban con fuerza, lo que llevó a la Policía Local a tomar medidas de prevención en varios puntos de la costa.

Emergencias, ante el temporal, ha puesto en alerta a todos los asturianos que residen en el litoral hasta la madrugada del próximo sábado. El motivo: el aviso naranja que ha activado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por fuerte oleaje. Entre las 12.00 horas de este jueves y hasta las 23.00 horas de mañana, viernes, se esperan olas de hasta 6 metros tanto en la costa oriental como occidental. Posteriormente, y hasta las 07.00 horas del sábado, el aviso pasará a ser amarillo, al amainar el temporal de mar.

Ante esta alerta de la Aemet, el 112 ha lanzado un aviso especial a los asturianos pidiendo precaución, como ya lo hizo en otras ocasiones este otoño por fuertes vientos. El mensaje emitido en esta ocasión es el siguiente: "Evita paseos por la costa y circular por carreteras cercanas a la línea de playa. Aléjese de muelles, escolleras, paseos marítimos y playas que puedan verse afectados. No estacione en zonas que puedan verse afectadas por la pleamar. Aplace actividades náuticas o deportivas, si dispone de una embarcación asegure su amarre".

En Gijón, por ejemplo, la Policía Local acordonó el tramo de la rampla de la playa de San Lorenzo, como se conoce popularmente a la Escalera 2, a la altura de la Antigua Pescadería. También la Cantábrica es otra zona habitual donde las olas golpean con fuerza los días de marejada. Las olas, especialmente coincidiendo con la pleamar, sobre las tres y media de la tarde, saltaban al paseo con facilidad.

Rachas de viento muy fuertes

Además de fuerte oleaje, para este jueves se esperan rachas de viento muy fuertes en la Cordillera, así como lluvias (que se extenderán de oeste a este por la tarde) y nieve. La cota se situará en torno a los 2.000 metros de altitud. Las temperaturas, en cambio, se mantendrán bastante altas, con máximas de 17 grados en Gijón y en Navia.

El tiempo para mañana

Los termómetros se caerán el viernes hasta los 13 grados de máxima, mientras que las precipitaciones serán débiles y moderadas, tendiendo a remitir por la tarde en el tercio oeste. La cota de nieve descenderá desde los 2.000 metros a los 1.300-1.500.

Las temperaturas mínimas caerán el sábado

El sábado, ya sin rastro apenas del temporal, los cielos amanecerán cubiertos y las lluvias serán débiles y moderadas durante la tarde. La cota de nieve volverá a bajar, ahora hasta los 1.400-1.200 metros en la Cordillera, como consecuencia de la bajada de las temperaturas mínimas. Se prevén, por ejemplo, mínimas de 3 grados en Oviedo, de 2 en Cangas del Narcea o de 5 en Gijón y Avilés.