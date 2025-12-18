Unanimidad en la EMA para la renovación de los contadores
R. V.
Gijón
Por unanimidad salió adelante en el consejo de administración de la Empresa Municipal de Aguas (EMA) la licitación por 7,9 millones (impuestos incluidos) del contrato para la renovación de 20.622 de los 55 contadores de la red, que ahora pasarán a tener un sistema de telelectura. No fue el único contrato aprobado.
"Llevamos a este consejo un volumen de licitaciones que supera los 10 millones . Es un reflejo más del buen momento que vive esta empresa , inmersa en un proceso de modernización y con inversiones de récord" destacó su presidente , Jesús Martínez Salvador.
