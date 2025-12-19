La Alcaldesa y cuatro expertos elegirán la estatua de Arturo Fernández

Un profesional de la arquitectura elegido por la concejalía de Infraestructuras, dos especialistas en arte designados por la de Cultura, quien dirija la Escuela de Arte de Oviedo y la Alcaldesa, o en quien delegue, como presidenta formarán el jurado que elegirá a los ganadores del concurso para hacer las estatuas en honor del actor Arturo Fernández y las pescaderas de Cimavilla. La primera a instalar en un banco del paseo de Begoña con vistas al teatro Jovellanos y la segunda, en la cuesta del Cholo, dentro del área del Puerto Deportivo.

El proceso de presentación de candidaturas se abrió ayer al colgar las bases del concurso en la plataforma municipal de contratación. Hay un presupuesto de 60.00 euros para cada una. Ambas tienen que ser de bronce y de un peso máximo de mil kilos. Entre los criterios de valoración los que más puntúan son la adaptación al contexto histórico y cultural del espacio, con 25 puntos, y la "innovación, originalidad y creatividad" de la propuesta con 20.