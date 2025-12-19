La Alcaldesa y cuatro expertos elegirán la estatua de Arturo Fernández
R.V.
Un profesional de la arquitectura elegido por la concejalía de Infraestructuras, dos especialistas en arte designados por la de Cultura, quien dirija la Escuela de Arte de Oviedo y la Alcaldesa, o en quien delegue, como presidenta formarán el jurado que elegirá a los ganadores del concurso para hacer las estatuas en honor del actor Arturo Fernández y las pescaderas de Cimavilla. La primera a instalar en un banco del paseo de Begoña con vistas al teatro Jovellanos y la segunda, en la cuesta del Cholo, dentro del área del Puerto Deportivo.
El proceso de presentación de candidaturas se abrió ayer al colgar las bases del concurso en la plataforma municipal de contratación. Hay un presupuesto de 60.00 euros para cada una. Ambas tienen que ser de bronce y de un peso máximo de mil kilos. Entre los criterios de valoración los que más puntúan son la adaptación al contexto histórico y cultural del espacio, con 25 puntos, y la "innovación, originalidad y creatividad" de la propuesta con 20.
- Como Franco viviríamos mejor: el deportista leonés de 90 años que asombra en un parque de Gijón por su flexibilidad y agilidad
- Las razones del cierre indefinido de la histórica Quinta del Ynfanzón (y la leyenda de su supuesto fantasma no tiene nada que ver)
- Este es el mítico bar de Fomento, en Gijón, que se despide tras dos décadas: 'Fue inolvidable
- El pequeño barrio (junto al mar) de Gijón que quiere ser el más navideño: así lo decoran sus propios vecinos
- Los mejores callos de España se cocinan en un restaurante de Gijón y viajaron hasta París para participar en el campeonato más prestigioso del mundo: 'Que bonito es presumir de Asturias
- La cadena de bollería más famosa de España abre su segundo establecimiento en Gijón en un 'espacio moderno y acogedor
- Aterriza en Gijón la pastelería más moderna y que será la más grande hasta la fecha: tortitas en forma de osito, gofres de arcoíris o cupcakes en forma de unicornio
- Gijón estrena un nuevo festival de música para el próximo verano: se llama WAY! y ya tiene a sus primeros artistas confirmados