El comercio gijonés se asoma a la Navidad desde sus mejores escaparates

La creatividad del comercio local tuvo hoy su reconocimiento con la entrega de premios del Concurso de Escaparates Navideños de Gijón, que alcanza ya su 43ª edición. Más de 60 establecimientos participaron este año en una cita ya clásica que convierte la ciudad en un recorrido navideño y que pone en valor el trabajo que, durante semanas, realizan los comerciantes para transformar sus escaparates en pequeños escenarios festivos.

El acto se celebró esta mañana en la Casa Natal de Jovellanos, donde se dieron cita comerciantes, representantes institucionales, miembros del jurado y de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias. Durante la entrega, se destacó el papel del comercio de proximidad como elemento fundamental de la ciudad y como uno de los motores que mantienen vivos los barrios, especialmente en fechas tan señaladas como la Navidad.

Un primer premio hecho a mano

El premio al Mejor Escaparate Navideño de Gijón fue para Yolanda Concept Beauty, que además recibió el galardón en la categoría de Originalidad. Su responsable, Yolanda Álvarez, explicó que “el escaparate se diseñó en apenas unos días y con materiales reciclados, con una gran noria de madera iluminada como elemento central”. El trabajo, realizado íntegramente por ella y su marido tras la jornada laboral, llamó la atención del jurado por su carácter artesanal y su cuidada puesta en escena.

Álvarez reconoció que el premio supone un impulso especial para un negocio que abrió sus puertas este mismo año y que ha encontrado en el escaparate una forma de darse a conocer y conectar con el público que pasea por la ciudad en estas fechas.

La Navidad de siempre, premiada

En la categoría Tradicional, el primer premio recayó en Vigil-Escalera Tu Casa, un comercio que apostó por una escena navideña clásica, cálida y familiar. Su responsable, Tona Vigil, señaló que “el escaparate se construyó con objetos personales y recuerdos”, buscando transmitir cercanía y emoción más allá del impacto visual.

Durante la entrega, se subrayó que este tipo de propuestas reflejan la esencia del comercio de barrio y la relación directa con la clientela, uno de los valores que el concurso pretende reforzar.

Además de los primeros premios, el jurado reconoció a otros establecimientos por la calidad y el esfuerzo de sus propuestas. En la categoría Originalidad, junto a Yolanda Concept Beauty, fueron distinguidos Zooh, y Angela’s Peluquería; mientras que en la modalidad Tradicional recibieron premio Pitiflús y Ventanas Piñera, completando así un palmarés que refleja la diversidad y el nivel del comercio gijonés participante en esta edición del concurso.

Reconocer el esfuerzo detrás del cristal

El jurado, formado por Vicente Fernández, director general de Nortegrafico y del proyecto Gijón Bonito; Ignacio Blanco, presidente de la Cocina Económica de Gijón; y Paloma Llanos, periodista de la Cadena SER, valoró la creatividad, la coherencia estética y la capacidad de los escaparates para integrarse en el ambiente navideño de Gijón.

Desde la Unión de Comerciantes, su presidenta Sara Menéndez destacó el esfuerzo adicional que realizan los establecimientos en una época de gran carga de trabajo y defendió el concurso como una herramienta para dinamizar el comercio local.

La vicealcaldesa de Gijón, Ángela Pumariega, incidió en que “los escaparates forman parte del paisaje urbano navideño y contribuyen a hacer ciudad”, animando a vecinos y visitantes a recorrerlos y a apoyar al comercio de proximidad.

La entrega de premios puso hoy el broche a semanas de trabajo silencioso y creativo. Más allá de los galardones, el concurso vuelve a demostrar que la Navidad gijonesa también se construye desde los escaparates, con imaginación, dedicación y una fuerte vinculación con la vida cotidiana de la ciudad.