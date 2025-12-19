Detenidos los autores del ataque a puñaladas a dos adolescentes marroquíes en Gijón

Las pesquisas han dados sus frutos. La Policía Nacional ha detenido esta tarde a los dos implicados en la reyerta a puñaladas en el barrio de El Coto de anoche. El suceso, avanzado por LA NUEVA ESPAÑA, había generado una gran intranquilidad en la zona y hasta la Delegada del Gobierno, la socialista Adriana Lastra, se pronunció sobre el tema.

Los hechos habían ocurrido anoche pasadas las ocho de la tarde. Dos menores de origen marroquí, aunque con DNI español, resultaron heridos de consideración tras una pelea en la que dos jóvenes, presumiblemente otros dos menores de edad, la emprendieron con ellos a navajazos. Según las fuentes consultadas, todo parece indicar que entre los agresores y los heridos había rencillas previas. Los dos detenidos llevaban consigo un pastor alemán.

La reyerta se produjo en la calle Ramón y Cajal, en el cruce con Calderón de la Barca. Los dos heridos fueron evacuados en ambulancia. La Policía Nacional buscaba desde anoche a los dos responsables del ataque, de nacionalidad española. Ha sido esta tarde cuando los han detenido.