¿Eres fan de Antonio Orozco e ibas a su concierto en Gijón? Esto te interesa: nueva fecha de su actuación

Antonio Orozco arrancará en Gijón su nueva gira, «La gira de tu vida», tras modificar la fecha inicialmente prevista para su concierto en la ciudad. El artista catalán actuará finalmente el sábado 6 de junio, a partir de las 22.00 horas, en el Parque Hermanos Castro, en un espectáculo que servirá como pistoletazo de salida de su nuevo tour.

En total, el cantante ha confirmado 32 conciertos, siendo el de Gijón la única parada en Asturias. El presidente de Divertia, Oliver Suárez, ha destacado la relevancia de que la ciudad sea el punto de inicio de la gira. «La elección de Gijón para iniciar su gira es un reconocimiento al público y a la capacidad de nuestra ciudad para albergar grandes eventos musicales», señaló. Su concierto, inicialmente, estaba previsto para el 20 de junio en Hermanos Castro.

Desde la organización se ha informado de que las personas que ya hubieran adquirido entradas para la fecha anterior serán contactadas directamente por la promotora con todos los detalles relativos al cambio. Habrá en la ciudad otros importantes conciertos.

Las entradas para el concierto ya están a la venta a través de la web lagiradetuvida.com, con precios que oscilan entre 42 euros en pista y 45 euros en grada, a los que se suman los gastos de gestión.