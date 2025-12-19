Foro Jovellanos nombra patrono de honor a Orlando Moratinos

Un nuevo miembro de honor en un una de las instituciones culturales gijonesas por antonomasia. El Patronato de la Fundación Foro Jovellanos acordó por unanimidad en su última reunión el nombramiento de patrono de honor a Orlando Moratinos Otero. "El honor de este nombramiento se lo merece el propio Foro Jovellanos", afirmó humilde el director, dado que "personalmente lo único que he intentado es mantener vivo ese faro con luz de Jovellanos en su propia ciudad y en su país (Asturias)".

La entidad que preside Ignacio García-Arango basa su decisión de conceder este nuevo estatus a Moratinos –que actualmente es director de la Fundación, a la par que dirige las revistas "Boletín Jovellanista" y "Almanaque" – en múltiples méritos, que tienen como base "su continuada unión con la Fundación desde sus inicios", unos que tuvieron su origen en la primera Junta Constituyente, celebrada hace más de tres décadas, en concreto el 6 de agosto de 1995, en la Casa Natal de Jovellanos.

Esa trayectoria, que arrancó entonces y que el homenajeado desarrolla hasta hoy de manera incombustible, se basa en tres pilares, según comunica la entidad cultural, que son el trabajo "constante, inteligente y valiente" en pro de la institución, en la que el nuevo patrono de honor ha sido tesorero, vocal y secretario, hasta acabar desempeñando la dirección.

Patronos a título póstumo

Con motivo del XXX aniversario de la formación de la Junta Constituyente de la asociación en 2025, se acordó, también por unanimidad, conceder a título póstumo la condición de patronos de honor a aquellos fueron presidentes de la Fundación que no gozaban de este reconocimiento. En este caso, son José Miguel Caso González, Francisco Carantoña Dubert, Agustín J. Antuña Alonso, Juan José Plans Martínez y Moisés Llordén Miñambres.