Gema Llamazares, referente emprendedora para las mujeres

"Ya jubilada no me esperaba ningún premio. Creo que este es el cuarto, pero es el que más ilusión me ha hecho, porque te encuentras en un estado de tu vida que has trabajado tanto, has apostado tanto, que ser un referente es un orgullo. Estoy encantada". Gema Llamazares, fundadora en 2005 junto a su hija Diana de la galería de arte Llamazares, recibió ayer así el Premio "Mujer Referente", que por segundo año otorga la Federación de Empresarias y Directivas de Asturias (FEDA). Un galardón para ella más especial, porque se lo otorgan otras mujeres empresarias que "saben lo que es emprender, mantener un negocio firme y en el caso nuestro más complicado todavía, porque es arte contemporáneo". "Es una apuesta arriesgada, porque tienes que exponer mucho y no te puedes quedar en ser una galería local; nosotros hemos recorrido medio mundo. Si quieres crecer, no te queda otra solución. Es muy vocacional", desveló.

Gema Llamazares, a la que ha dado el relevo al frente del negocio su hija Diana, colaboradora de LA NUEVA ESPAÑA, resaltó ayer también que las empresarias asturianas "son gente muy formad; lo que conozco de FEDA, hay mujeres jóvenes, valientes, decididas, trabajadoras, que aunque la situación, desde luego, no es la mejor, sí que están haciendo una apuesta y además desde Asturias".

A la coyuntura económica actual también se refirió la presidenta de FEDA, Begoña Fernández-Costales, quien indicó que el año 2026 será "complejo, pero las empresas estamos muy preparadas, y estamos poniendo toda la carne en el asador para luchar contra todo lo que venga. A nivel internacional estamos trabajando mucho en el tema de los aranceles en EE UU y estamos viendo cambios y que las empresas están adaptándose, buscando otros mercados; en Asturias todas las empresas están internacionalizándose sobre todo hacia países asiáticos y África".

Begoña Fernández-Costales destacó de la galardonada este año con el Premio Mujer Referente, que es "una mujer con una trayectoria vital y profesional impecable y encomiable".

Tampoco ahorró elogios la vicealcaldesa de Gijón, la popular Ángela Pumariega, quien dijo de Gema Llamazares que "es una mujer referente en Gijón, ya no sólo desde el punto de vista de la cultura, que lo es, sino como mujer empresaria. Lleva una trayectoria espléndida con su galería y tiene un relevo generacional con su hija que es maravilloso. Es un ejemplo, una referente. Es importante que se conozca y que haya mujeres que se vean inspiradas en ella".

La consejera de Cultura, Vanesa Gutiérrez, resaltó por su parte que Gema Llamazares "es un referente por muchos motivos, ha sido pionera y se profesionalizó desde la excelencia", añadiendo que su empresa "no sólo sobrevivió en momentos muy complejos para el sector de las artes especialmente, sino que se expandió".

El premio se entregó ayer en un acto que tuvo lugar en el Club de Regatas de Gijón, en el que FEDA también hizo balance del año. Un balance "muy positivo", señaló su presidenta. "Las empresarias y las directivas de FEDA estamos ahí, apoyando a la economía asturiana" y con presencia no sólo en FADE, sino también en comisiones de la CEOE y de la ONU.