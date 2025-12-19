Los dos jóvenes heridos en una pelea a puñaladas en Gijón se encuentran "estables"
"Evolucionan favorablemente", señala Adriana Lastra, delegada del Gobierno, que pide "prudencia" y apunta que "en principio no lo parece" en relación a si el ataque fue consecuencia de un delito de odio
S. G.
Los dos menores heridos ayer jueves en una reyerta a puñaladas en El Coto, en Gijón, se encuentran "estables". Así lo afirmó esta mañana Adriana Lastra, delegada del Gobierno en Asturias, al hilo de una pelea que tuvo lugar en la confluencia entre las calles Ramón y Cajal y Calderón de la Barca. Los hechos, en los que se hicieron uso de armas blancas, involucraron a cuatro jóvenes. Dos de ellos, de 16 y 17 años, resultaron heridos. Uno permanece ingresado en el Hospital de Cabueñes de Gijón, mientras que el otro fue derivado anoche al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).
Adriana Lastra señaló que los menores "evolucionan favorablemente", si bien evitó proporcionar detalles sobre la investigación. "El Cuerpo Nacional de Policía, desde que tuvo conocimiento de los hechos, está investigando los sucesos y esperamos pronto tener buenas noticias", aseguró la Delegada del Gobierno, que abogó por la "prudencia". Según las fuentes consultadas, los dos supuestos autores del ataque, españoles, llevaban con ellos un pastor alemán. Los heridos tienen DNI español y son de origen marroquí. "¿Podemos interpretar que es un delito de odio? En principio no lo parece, pero tampoco puedo decir mucho más porque la investigación sigue abierta", explicó Adriana Lastra, que, no obstante, remarcó que "no descartamos nada".
Uno de los heridos, el de 16 años, presentaba una puñalada en un costado mientras que el otro, el de 17 años, tenía varios cortes en diferentes partes del cuerpo. Pese a todo, las fuentes médicas consultadas explicaron que las heridas no ponían, en un principio, en riesgo su vida. La investigación corre ahora a cargo de la Policía Nacional. Los agentes encargados del caso tratan de dar con los supuestos autores del ataque. Hasta el momento no ha transcendido ninguna detención.
