Manuel Nevares, presidente de los antiguos alumnos de la Universidad Laboral: "La casa de la maqueta puede ser el vestuario de la piscina de la Laboral"

Manuel Nevares (Llenín, Cangas de Onís, 1956) preside la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad Laboral y celebra los pasos que se están dando en la mejora del entorno y recuperación de espacios del complejo. Todo con la vista puesta en la declaración como patrimonio de la Unesco. Nevares, además, quiso ayer tener un especial recuerdo para Fernando Vizoso, fallecido el miércoles, "un hombre pegado a la Universidad Laboral desde que ingresó en 1957; era un entusiasta de la Laboral, al que la asociación le debe muchísimo".

La limpieza de las piscinas ya está en marcha. ¿Qué le parece?

Es una satisfacción. Nuestras peticiones van dando su fruto. El Ayuntamiento tiene interés en sacar esto adelante.

Es el primer paso para una inversión de 3 millones en la piscina y los campos deportivos.

Lo valoramos muy positivamente. Venimos luchando porque se le metiera mano a esto y la voluntad del Ayuntamiento ahora parece clarísima. Empiezan por lavarle la cara, que mete miedo verlo. El asunto promete mucho. Noto muchísima voluntad de hacer una buena obra, que va a beneficiar al pueblo de Gijón. Muchísima gente recuerda haber aprendido a nadar y pasar tardes de verano allí.

¿Cómo cree que debe regularse su uso tras la rehabilitación?

Entiendo que debe ser abierto su uso, con un orden, en cuanto que la Laboral es un centro educativo.

¿Qué más piden?

Rehabilitar el edificio de la maqueta para que sirva como vestuario para las piscinas y las canchas deportivas. Necesita que se repare con rapidez al menos la cubierta, porque puede colapsar. Esa casa la tiene concedida demanialmente el Ayuntamiento. Lo hablamos con los dos partidos que gobiernan en Gijón, que nos dicen que tiene que ser objeto de otro proyecto.

También pedían volver a iluminar de noche la Laboral.

El Ayuntamiento hizo un proyecto de iluminación ornamental de la torre, pero la torre depende del Principado. Cuando hablamos con Cultura, sonríen. Tenemos que insistir.

La antigua iglesia está a un paso de su reapertura.

Ya queda poco. Tiene un órgano de tubos que no funciona y se podría restaurar, para el uso del antiguo templo como sala de conciertos, entre otras cosas. Lo que nos parece un error es el haber extraído los bancos de allí, porque eran a medida.

¿Qué más reclaman?

Sigue sin reparar la techumbre del Paraninfo, que es de cobre. Y la estructura de la techumbre de los antiguos talleres y de Laboral Centro de Arte –que es continuación de los talleres– está también dañada. En general, la Laboral necesita un mantenimiento permanente, que es lo que tenía con los Jesuitas. Urge también que salga la figura que quiere contratar el Principado de un conservador, un arquitecto. Pero ya va quedando varias veces desierto el concurso para ese contrato, no sé por qué, si por poca dotación o porque mete miedo el puesto. Entiendo que si se consigue que la Laboral se declare Patrimonio de la Humanidad será porque es un monumento llamativo pero también porque está cumpliendo una función fundamental; no creo que lo declarara si acabase en ruinas.

¿Qué les dice el Principado que están haciendo para promover la candidatura a la Unesco?

Este año lo denominan "trabajo interno". Como el Principado es el responsable de impulsarlo ante el gobierno central, que será en que lo tenga que proponer a nivel internacional, nosotros lo respetamos. Un año de trabajo interno que creemos que el Principado está haciendo, nos dicen que están trabajando por el proyecto, pero que no pueden ni deben decir más. Nosotros no guardamos silencio, sino que vamos organizando reuniones para dar a conocer la Universidad Laboral y explicando que está en funcionamiento; que se sepa que existe y que opta a Patrimonio de la Humanidad.

¿Qué otros aliados buscan?

A la sociedad civil, porque en Asturias hay otras seis opciones, como Valdediós, el casco antiguo de Oviedo, el Camino de Santiago del norte... Hay mucho. Nosotros defendemos lo nuestro, porque nos parece que es lo que mejor vendría para Gijón, Asturias y España.

¿Y el mobiliario de la Laboral?

Queremos acceder al último inventario que hizo el Principado, para comprobarlo, porque hay mobiliario y cuadros que se llevaron a otros lugares. No nos lo facilitan. Queremos saber qué falta y a dónde fue. Entre lo que sabemos que desapareció está un retablo de la capilla que fue de los Jesuitas.

¿Y los minipisos?

Debería hacerse ahí la residencia de estudiantes de la Universidad. Vivienda social hace falta, pero no es ese el sitio.