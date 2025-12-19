Dos menores, heridos tras una reyerta a puñaladas en la calle Ramón y Cajal

Importante despliegue de la Policía Nacional anoche en el barrio de El Coto por una reyerta entre cuatro menores de edad con armas blancas que se saldó con dos jóvenes heridos, de 16 y 17 años. Los hechos se produjeron pasadas las ocho de la tarde en la confluencia entre la calle Ramón y Cajal y Calderón de la Barca, en el barrio de El Coto. Según las fuentes consultadas, los dos supuestos autores del ataque, que son españoles y también menores de edad, llevaban un pastor alemán con ellos. La investigación corre a cargo de la Policía Nacional y se cree que tendrían rencillas previas con las víctimas. Al momento del cierre de esta edición aún no se habían producido detenciones.

Los hechos tuvieron lugar ayer a última hora de la tarde. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron varios agentes de la Policía Nacional tras ser alertados de que se estaba produciendo una reyerta entre varios jóvenes. Según las fuentes consultadas, en dicha pelea se emplearon armas blancas. Hubo dos heridos, dos jóvenes de 16 y 17 años con DNI español, pero de origen marroquí. Los autores de las puñaladas también eran españoles. Uno de los heridos, el de 16 años, presentaba una puñalada en un costado mientras que el otro, el de 17 años, tenían varios cortes en diferentes partes del cuerpo. Tuvieron que ser evacuados en ambulancia a un centro médico. Además de una ambulancia básica, acudió una UVI Móvil para poder atenderlos.

Pese a todo, las fuentes médicas consultadas explicaron que las heridas no ponían, en un principio, en riesgo su vida. La investigación corre ahora a cargo de la Policía Nacional. Los agentes encargados del caso tratan de dar con los supuestos autores del ataque. Hasta el momento no ha transcendido ninguna detención.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron al menos dos patrullas de la Policía Nacional. Las peleas entre jóvenes se producen con cada vez más frecuencia en la ciudad y hay antecedentes de intervenciones policiales por reyertas aunque en zonas más próximas al centro, como el espigón del Talaso en Fomento.