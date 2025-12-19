Dos nuevas direcciones reajustan la estructura de mando de Emulsa

El presidente de Emulsa, Rodrigo Pintueles, aprovechó la reunión del consejo de administración de ayer para informar de su plan de reestructura de mandos. Se crearán dos direcciones que estarán en el nivel inmediatamente inferior a la gerencia, que ocupa Ramón García Cañal. Serán las direcciones de Servicios Corporativos y Servicios Operativos. Bajo el paraguas de la dirección de Servicios Corporativos estarán las áreas económico financiera y de recursos humanos y los servicios auxiliares de gestión. Los Servicios Operativos dependerán las jefaturas de los cuatro servicios técnicos.